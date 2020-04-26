Экономика
ИнтерфаксРосстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян
Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.РИА Новостивчера в 03:44
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