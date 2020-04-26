с чего всё началось

Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.

Общество У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США. 211

Экономика Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина. 45

Здоровье Власти раскрыли результаты лечения коронавируса в России новым методом Состояние пациентов с коронавирусом быстро улучшается после использования плазмы донора, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1". 40

Политика В США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус, заявил в понедельник экономический советник Белого дома Питер Наварро.

Общество На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения» Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. 199

Общество В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники. 287

Политика Владимир Путин выступит с обращением 9 мая Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне. 202

Политика Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая. 6

Экономика Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. 101

Общество В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом «В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 294

Общество Глава Роспотребнадзора призвала россиян готовиться к новой жизни После окончания пандемии многое изменится, считает Анна Попова Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привычная жизнь россиян изменится после окончания пандемии коронавируса. 344

Культура Виртуальный концерт Трэвиса Скотта собрал 12 млн зрителей Рэпер Трэвис Скотт устроил грандиозное шоу для игроков компьютерной игры Fortnite. У экранов собралось более 12 миллионов зрителей. 9

Финансы Нацбанк Грузии продал валюту для стабилизации рынка На состоявшемся в понедельник валютном аукционе Национальный банк Грузии продал 20 миллионов долларов, и средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 3,2035 GEL/$1.

Происшествия В Иране от лечения коронавируса метанолом скончались 728 человек В результате разошедшейся среди иранцев ложной информации, что якобы метанол (метиловый спирт, один из опаснейших ядов, смертельная доза 80-150 миллилитров) помогает профилактировать и лечить коронавирус, в Иране в период с 20 февраля по 7 апреля уже скончались 728 человек. 7

Экономика Ректор ВШЭ спрогнозировал резкое обеднение среднего класса «Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — цитирует Кузьминова РБК.

Общество Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу. 578