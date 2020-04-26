с чего всё началось

Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.

Общество Предстоящее лето может стать самым жарким в истории Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС. 689

Общество Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения работников Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал появившиеся сообщения об увольнении из медицинского учреждения нескольких десятков медсестер и других сотрудников младшего медперсонала. 536

Политика The Guardian (Великобритания): жизнь внутри бергамской больницы, где свой флаг водрузила Россия (The Guardian) В «красной зоне» больницы, где лечат самых тяжелых больных, российского медицинского персонала почти столько же, сколько пациентов: своим спорным жестом помощи Москва прислала 32 военных врача и медсестры и восьмерых переводчиков.

Общество Валуев предложил раскритиковавшему власть российскому футболисту покинуть страну Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова вратаря «Крылья Советов» Евгения Фроолова, раскритиковавшего действия властей во время пандемии коронавируса. 4

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 272

Общество Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство. 19

Общество На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения» Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. 149

Политика Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая. 7

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». 768

Здоровье Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния. 10