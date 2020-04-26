Экономика
ИнтерфаксРосстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян
Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
Читать в источнике
Оценить4,1K
с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.РИА Новостивчера в 03:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Происшествия
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине
Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.
Российская газета 12:40
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:19
Кино
На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»
Piter.tv 10:00
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Общество
Премьер Италии объявил о скором послаблении карантина в стране
Власти приняли решение ослабить карантин в стране, введенный из-за пандемии нового коронавируса.
Народные новости вчера в 17:10
Общество
Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения работников
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал появившиеся сообщения об увольнении из медицинского учреждения нескольких десятков медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
РБК 07:15
Политика
The Guardian (Великобритания): жизнь внутри бергамской больницы, где свой флаг водрузила Россия (The Guardian)
В «красной зоне» больницы, где лечат самых тяжелых больных, российского медицинского персонала почти столько же, сколько пациентов: своим спорным жестом помощи Москва прислала 32 военных врача и медсестры и восьмерых переводчиков.
ИноСМИ 12:47
Политика
Глава Минздрава Ставрополья Мажаров отправился в отставку
Губернатор Владимир Владимиров принял отставку министра здравоохранения региона Виктора Мажарова.
Городской ревизор 04:00
Общество
Валуев предложил раскритиковавшему власть российскому футболисту покинуть страну
Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова вратаря «Крылья Советов» Евгения Фроолова, раскритиковавшего действия властей во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:29
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона
Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 13:17
Общество
Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 09:58
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты 02:17
Общество
Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно
Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
REGNUM 10:44
Гаджеты
Apple не будет выпускать новые iPhone
TelecomDaily 07:36
Авто
BMW начала онлайн-продажи автомобилей в России
AutoNews 08:56
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
Здоровье
Онколог составила простое меню для идеальной работы кишечника
Врач-онколог Елена Смирнова озвучила продукты, которые должны помочь или значительно облегчить работу кишечника и улучшить обмен веществ.
Evo-rus.com 09:09
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС 08:07
Политика
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Авто
Эксперты дали советы, как выбирать шины
SpeedMe 25 апреля в 04:42
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Религия
В РПЦ ввели систему церковных наказаний за нарушение карантина
Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
BFM.ru 12:49
Происшествия
Россиян предупредили о грабителях с усыпляющими медицинскими масками
Жители Краснодарского края в соцсетях начали жаловаться на грабителей, которые используют усыпляющие медицинские маски.
Lenta.ru 12:46
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
Здоровье
Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07