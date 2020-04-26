Экономика

Повестка дняПовестка дняРосстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян

В первом квартале текущего года реальные доходы россиян снизились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,2%. Согласно опубликованным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), среднедушевые денежные доходы россиян в первом квартале составили 31 245 руб. в месяц.
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Реальные располагаемые доходы
 россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.
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