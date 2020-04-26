с чего всё началось

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Общество Кадыров решил смягчить ограничения из-за коронавируса в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров решил смягчить ограничения, введенные в республике из-за коронавируса, и поручил рассмотреть возможность их поэтапной отмены.

Общество Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации. 446

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Общество Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного. 251

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