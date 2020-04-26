с чего всё началось

В последний раз реальные располагаемые доходы населения России снижались год назад — на 1,6% в первом квартале 2019 года, напоминает «Интерфакс».

Здоровье Академик РАН объяснил особый сценарий с коронавирусом в РФ Причиной же особого сценария развития эпидемии COVID-19 в России Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулеза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб. 65

Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 119

Киберспорт В этом году симулятор WWE 2K заменит аркадный броул от Saber Interactive 2K Games анонсировала аркадный броул WWE 2K Battlegrounds, который в этом году будет заменять номерной симулятор WWE 2K.

Политика Уволен помощник главы Россельхознадзора Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен с занимаемой должности, сообщили в Министерстве сельского хозяйства России. 11

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения. 36

Общество Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса в России К концу мая пандемия коронавируса в России достигнет пика, а затем начнет ослабевать, заявил вирусолог Анатолий Альштейн в эфире телеканала "Россия 24".

Недвижимость ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.

Общество Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство. 10

Здоровье Врач рекомендовал аллергикам строго соблюдать самоизоляцию Аллергикам в период пандемии коронавируса желательно строго соблюдать режим самоизоляции, поскольку аллергия может осложнить течение вирусного заболевания, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. 3

Общество По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. 1,8K

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 1,3K