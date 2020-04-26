с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Росстат, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». 887

Общество Роспотребнадзор допустил изменение режима самоизоляции после 12 мая В эфире телеканала «Россия 24» Попова в ответ на просьбу прокомментировать мнение, что режим самоизоляции нужно продлевать до 12 мая, назвала такое предложение справедливым, отметив, что режим разобщения длится два инкубационных периода (28—30 дней), но необходим ещё один, чтобы «закрепить» результат, понять, что дальше можно «двигаться в сторону изменения режима». 1,1K

Общество Предстоящее лето может стать самым жарким в истории Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС. 758

Культура Объявлены имена финалистов шоу «Маска» Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY). 116

Общество В Подмосковье продлят режим самоизоляции Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 435

Общество Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту. 177

Общество Пентагон официально опубликовал видео с НЛО Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), и признал их подлинность. 1

Общество Валуев предложил раскритиковавшему власть российскому футболисту покинуть страну Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова вратаря «Крылья Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего действия властей во время пандемии коронавируса. 91

Путешествия Отели Турции откажутся от «шведского стола» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 208

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ". 470