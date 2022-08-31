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Росстат зафиксировал ускорение недельной дефляции в России

Иностранные автомобили выросли в цене на 0,09%, отечественные — на 0,01%.
Forbes
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,6%, в том числе на помидоры - 6,8%, репчатый лук - 6,5%, морковь - 5,8%, картофель - 5,1%, столовую свеклу - 4,8%, белокочанную капусту - 4,2%, огурцы - 2,8%, яблоки - 1,8% и бананы - 1%.
ТАСС
Цены на смартфоны снизились на 1,3%, на телевизоры - на 1,2%, на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 0,8%, электропылесосы подешевели на 0,4%, женские колготки - на 0,1%.
ТАСС
Цены на бензин выросли на 0,1%, дизельное топливо - на 0,2%.
ТАСС

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Росстат зафиксировал ускорение недельной дефляции в России
Forbes14:40
Росстат зафиксировал недельную дефляцию в России на уровне 0,16%
RT на русском12:24
Росстат: недельная дефляция в России с 23 по 29 августа ускорилась до 0,16%
ПРАЙМ12:06
Дефляция в России с 23 по 29 августа составила 0,16%
Интерфакс12:10
За неделю дефляция в России ускорилась до 0,16%
Коммерсантъ12:05
Недельная дефляция в России ускорилась до 0,16%
ТАСС12:03
Дефляция за неделю, с 23 по 29 августа, составила 0.16%
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