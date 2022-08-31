Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,6%, в том числе на помидоры - 6,8%, репчатый лук - 6,5%, морковь - 5,8%, картофель - 5,1%, столовую свеклу - 4,8%, белокочанную капусту - 4,2%, огурцы - 2,8%, яблоки - 1,8% и бананы - 1%.
В МИД Литвы вручили ноту протеста представителю посольства РФ за высказывания временного поверенного в делах РФ в Литве Сергея Рябоконя о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, сообщила пресс-служба министерства.
Обозреватель подчеркнул, что такой язык больше соответствует содержанию речи немецкого канцлера, заговорившего о «геополитическом ЕС», который «должен действовать решительно и глобально для сохранения суверенитета».
Водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание правил дорожного движения уже в следующем году, сейчас такой вопрос прорабатывается, заявил журналистам замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД Евгений Логиновский.