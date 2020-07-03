Реальный размер пенсионных выплат в мае 2020 года увеличился на 3% с учетом поправки на инфляцию, следует из данных Федеральной службы статистики (Росстат). Такие цифры представлены в докладе "Социально-экономическое положение России".

Росстат зафиксировал увеличение пенсий в РФ на 3% в мае

Общество Москвичам рассказали о правилах поведения при встрече с кабаном Дикие кабаны не станут нападать на человека без повода, поэтому при встрече с животным следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание. 12

Шоу-бизнес Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем. 50

Политика Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". 1,4K

Происшествия При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине погибли два человека Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в округе Гринвилл, в американском штате Южная Каролина, сообщает местный телеканал WYFF News.

Армия и оружие Зеленский безуспешно пытался разглядеть корабли ВМС Украины Украинскому президенту за неимением кораблей показали моряков, катера и вертолеты Украина в воскресенье продемонстрировала маломощность и малочисленность своего военного флота.

Политика Петербургские правозащитники поддержали Прокопьеву открытым письмом Дело Светланы Прокопьевой ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество. так начинается письмо участников ПЕН-клуба.

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей «По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс». 1,8K

Политика Украина готовится к проведению саммита по Донбассу в Берлине Украинская делегация провела переговоры с представителями нормандской четверки по вопросу предстоящего саммита о ситуации в Донбассе, который пройдет в Берлине. 4

Финансы «Бомба ФРС может взорваться». 8 прогнозов на курс биткоина Восемь специалистов дали прогноз на стоимость монеты и ответили на главные вопросы: когда закончится флэт, как низко может упасть цена BTC, как высоко подняться, и какой она будет в конце текущего года.

Шоу-бизнес Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз Напомним, с Алексеем Григорьевым Валентина Легкоступова прожила в браке 20 лет. По словам певицы, она сохранила с мужем дружеские отношения. 3

Экономика Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия».