Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняРосстат зафиксировал увеличение пенсий в РФ на 3% в мае

Реальный размер пенсионных выплат в мае 2020 года увеличился на 3% с учетом поправки на инфляцию, следует из данных Федеральной службы статистики (Росстат). Такие цифры представлены в докладе "Социально-экономическое положение России".
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В мае реальный размер средней пенсии вырос на 3%

Общественное телевидение России03 июля в 15:18

В России выросла средняя пенсия

URA.Ru03 июля в 13:31

Росстат оценил рост пенсий в мае

Rambler News Service03 июля в 12:05

Реальный размер средней пенсии увеличился в России на 3 процента

Вечерняя Москва03 июля в 12:57

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

REGNUM03 июля в 12:53

Реальный размер пенсии в РФ в мае оказался на 3% больше, чем в мае 2019 г

ИА Красная Весна03 июля в 13:09

В мае реальный размер средней пенсии вырос на 3% - Росстат

Финмаркет03 июля в 12:03
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

RT на русском вчера в 22:16
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Общество

The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет

В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
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Общество

Москвичам рассказали о правилах поведения при встрече с кабаном

Дикие кабаны не станут нападать на человека без повода, поэтому при встрече с животным следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание.
Известия 03:23
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Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM 03 июля в 01:02
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Шоу-бизнес

Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22
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Общество

Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор

В школах за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, кроме некоторых уроков.
Evo-rus.com 04:12
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» попала в больницу

Lenta.ru 08:05
Политика

Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР

Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 06:44
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Происшествия

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
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Происшествия

При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине погибли два человека

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в округе Гринвилл, в американском штате Южная Каролина, сообщает местный телеканал WYFF News.
РИА Новости 07:07
Армия и оружие

Зеленский безуспешно пытался разглядеть корабли ВМС Украины

Украинскому президенту за неимением кораблей показали моряков, катера и вертолеты Украина в воскресенье продемонстрировала маломощность и малочисленность своего военного флота.
SM News 07:14
Политика

Петербургские правозащитники поддержали Прокопьеву открытым письмом

Дело Светланы Прокопьевой ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество. так начинается письмо участников ПЕН-клуба.
Piter.tv 07:35
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
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Политика

Украина готовится к проведению саммита по Донбассу в Берлине

Украинская делегация провела переговоры с представителями нормандской четверки по вопросу предстоящего саммита о ситуации в Донбассе, который пройдет в Берлине.
NewInform вчера в 04:18
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Автоспорт

Пилот «Феррари» Леклер объяснил отказ вставать на колено

Пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 07:23
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Футбол

В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
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Финансы

«Бомба ФРС может взорваться». 8 прогнозов на курс биткоина

Восемь специалистов дали прогноз на стоимость монеты и ответили на главные вопросы: когда закончится флэт, как низко может упасть цена BTC, как высоко подняться, и какой она будет в конце текущего года.
РБК 04:16
Футбол

Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек

Спорт-Экспресс вчера в 14:20
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом

Общее число летальных исходов достигло 80. За весь период в регионе успешно побороли COVID-19 2926 человек.
Evo-rus.com вчера в 05:27
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Шоу-бизнес

Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз

Напомним, с Алексеем Григорьевым Валентина Легкоступова прожила в браке 20 лет. По словам певицы, она сохранила с мужем дружеские отношения.
StarHit.ru вчера в 17:00
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news 03 июля в 16:28
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Политика

Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей 03 июля в 09:36
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Экономика

Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:01
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
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Армия и оружие

Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142

Газета.Ru вчера в 09:17
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Кино

Ксения Собчак сыграла правителя России в веб-сериале Максима Диденко

Вокруг ТВ 02 июля в 12:12
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Космос

Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту

Интерфакс 02:27
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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Политика

Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
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Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross

Что касается обычных универсала и фургона, то они получат матовую решетку с продольными ламелями.
Evo-rus.com 03:37
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