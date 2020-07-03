Экономика
Экономика сегодняРосстат зафиксировал увеличение пенсий в РФ на 3% в мае
Реальный размер пенсионных выплат в мае 2020 года увеличился на 3% с учетом поправки на инфляцию, следует из данных Федеральной службы статистики (Росстат). Такие цифры представлены в докладе "Социально-экономическое положение России".
Читать в источнике
Оценить623
Подробнее о событии
Показать все источники
Реальный размер пенсии в РФ в мае оказался на 3% больше, чем в мае 2019 г
ИА Красная Весна03 июля в 13:09
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
RT на русском вчера в 22:16
Общество
The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет
В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
Общество
Москвичам рассказали о правилах поведения при встрече с кабаном
Дикие кабаны не станут нападать на человека без повода, поэтому при встрече с животным следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание.
Известия 03:23
Игры
Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles
REGNUM 03 июля в 01:02
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22
Общество
Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор
В школах за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, кроме некоторых уроков.
Evo-rus.com 04:12
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» попала в больницу
Lenta.ru 08:05
Политика
Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР
Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 06:44
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
Происшествия
При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине погибли два человека
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в округе Гринвилл, в американском штате Южная Каролина, сообщает местный телеканал WYFF News.
РИА Новости 07:07
Армия и оружие
Зеленский безуспешно пытался разглядеть корабли ВМС Украины
Украинскому президенту за неимением кораблей показали моряков, катера и вертолеты Украина в воскресенье продемонстрировала маломощность и малочисленность своего военного флота.
SM News 07:14
Политика
Петербургские правозащитники поддержали Прокопьеву открытым письмом
Дело Светланы Прокопьевой ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество. так начинается письмо участников ПЕН-клуба.
Piter.tv 07:35
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Политика
Украина готовится к проведению саммита по Донбассу в Берлине
Украинская делегация провела переговоры с представителями нормандской четверки по вопросу предстоящего саммита о ситуации в Донбассе, который пройдет в Берлине.
NewInform вчера в 04:18
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер объяснил отказ вставать на колено
Пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 07:23
Футбол
В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков
Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
Финансы
«Бомба ФРС может взорваться». 8 прогнозов на курс биткоина
Восемь специалистов дали прогноз на стоимость монеты и ответили на главные вопросы: когда закончится флэт, как низко может упасть цена BTC, как высоко подняться, и какой она будет в конце текущего года.
РБК 04:16
Футбол
Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек
Спорт-Экспресс вчера в 14:20
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом
Общее число летальных исходов достигло 80. За весь период в регионе успешно побороли COVID-19 2926 человек.
Evo-rus.com вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз
Напомним, с Алексеем Григорьевым Валентина Легкоступова прожила в браке 20 лет. По словам певицы, она сохранила с мужем дружеские отношения.
StarHit.ru вчера в 17:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news 03 июля в 16:28
Политика
Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей 03 июля в 09:36
Экономика
Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды
Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:01
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Армия и оружие
Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142
Газета.Ru вчера в 09:17
Кино
Ксения Собчак сыграла правителя России в веб-сериале Максима Диденко
Вокруг ТВ 02 июля в 12:12
Космос
Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту
Интерфакс 02:27
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Политика
Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross
Что касается обычных универсала и фургона, то они получат матовую решетку с продольными ламелями.
Evo-rus.com 03:37