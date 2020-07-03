Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

Происшествия Просителя убежища из России убили в Австрии Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию. 559

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 47

Армия и оружие ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны. 1

Игры Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10 Разработчики отметили, ролевой экшн будет поддерживать только DirectX 12, работающий в операционных системах от Microsoft Windows 7 и 10, обладатели же "восьмёрки" вынуждены отказаться от покупки или переходить ради неё на последнюю версию ОС, что приведёт к дополнительным тратам. 32

Здоровье Объяснена низкая смертность от коронавируса в Германии Самый низкий показатель смертности от коронавирусной инфекции показывает Германия. Здесь всего сто восемь смертей на один миллион человек. 372

Армия и оружие Турция получила от ПНС Ливии мандат на защиту Триполи Турции разрешили создать военную базу, персоналу обещали дипломатический статус, советники и офицеры получили иммунитет от судебного преследования.

Футбол Сегодня «Ливерпуль» встретится с «Астон Виллой» После рестарта АПЛ «Астон Вилла» не одержала ни одной победы и набрала всего два очка в четырех матчах.

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья "В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру. 1,5K

Общество Греческая полиция посадила нарушивших запрет на въезд украинцев в изолятор с тараканами Греческие правоохранители задержали 17 украинцев в аэропорту Афин, которые нарушили запрет на въезд в страну из-за пандемии нового типа коронавируса.