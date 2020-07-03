Экономика

REGNUMREGNUMРосстат оценил рост пенсий в России в мае

Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
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В мае реальный размер средней пенсии вырос на 3%

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В России выросла средняя пенсия

URA.Ru03 июля в 13:31

В мае реальный размер средней пенсии вырос на 3% - Росстат

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Росстат оценил рост пенсий в России в мае

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Росстат оценил рост пенсий в мае

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Реальный размер средней пенсии увеличился в России на 3 процента

Вечерняя Москва03 июля в 12:57

Запасы в розничной торговле России на конец мая были сформированы на 43 дня

ПРАЙМ03 июля в 12:22
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В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

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Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
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Самый низкий показатель смертности от коронавирусной инфекции показывает Германия. Здесь всего сто восемь смертей на один миллион человек.
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Несколько рабочих погибли в результате обрушения конструкций стены при строительных работах в городе Зуевка Кировской области.
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Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
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Армия и оружие

Турция получила от ПНС Ливии мандат на защиту Триполи

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался по итогам игры против грозненского "Ахмата" в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Сегодня «Ливерпуль» встретится с «Астон Виллой»

После рестарта АПЛ «Астон Вилла» не одержала ни одной победы и набрала всего два очка в четырех матчах.
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Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
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Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

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REGNUM 01:03
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Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross

Что касается обычных универсала и фургона, то они получат матовую решетку с продольными ламелями.
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В Мосгордуме готовят инициативу об изменении пенсионного возраста

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Глава Петербурга Беглов осмотрит новую школу № 573 в Приморском районе

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