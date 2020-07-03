Экономика
REGNUMРосстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
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Происшествия
Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Армия и оружие
ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
РИА Новости 03:27
Игры
Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10
Разработчики отметили, ролевой экшн будет поддерживать только DirectX 12, работающий в операционных системах от Microsoft Windows 7 и 10, обладатели же "восьмёрки" вынуждены отказаться от покупки или переходить ради неё на последнюю версию ОС, что приведёт к дополнительным тратам.
Актуальные Новости 02 июля в 10:58
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 03 июля в 06:19
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавируса в Германии
Самый низкий показатель смертности от коронавирусной инфекции показывает Германия. Здесь всего сто восемь смертей на один миллион человек.
ToDay News Ufa вчера в 08:12
Происшествия
В Хабаровском крае трое детей утонули в Амуре
Российская газета 03:10
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
Несколько рабочих погибли в результате обрушения конструкций стены при строительных работах в городе Зуевка Кировской области.
РБК 05:30
Путешествия
Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму
Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru вчера в 05:33
Армия и оружие
Турция получила от ПНС Ливии мандат на защиту Триполи
Турции разрешили создать военную базу, персоналу обещали дипломатический статус, советники и офицеры получили иммунитет от судебного преследования.
Взгляд.ру 03 июля в 16:43
Общество
Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
Футбол
В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков
Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубинам" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
Футбол
Гончаренко тонко описал победу над «Ахматом» в матче РПЛ
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался по итогам игры против грозненского "Ахмата" в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 23:02
Футбол
Сегодня «Ливерпуль» встретится с «Астон Виллой»
После рестарта АПЛ «Астон Вилла» не одержала ни одной победы и набрала всего два очка в четырех матчах.
ГЛАС.RU 00:29
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Политика
Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
RT на русском 05:06
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Армия и оружие
Россия показала оружие, используемое в Сирии
Стало известно, что Россия продемонстрировала оружие, которое было использовано в Сирии во время парада в честь Дня Победы.
ToDay News Ufa вчера в 10:35
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross
Что касается обычных универсала и фургона, то они получат матовую решетку с продольными ламелями.
Evo-rus.com 03:37
Футбол
Месси недоволен президентом «Барселоны»
Газета.Ru 04:57
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
Общество
Греческая полиция посадила нарушивших запрет на въезд украинцев в изолятор с тараканами
Греческие правоохранители задержали 17 украинцев в аэропорту Афин, которые нарушили запрет на въезд в страну из-за пандемии нового типа коронавируса.
iReactor 05:40
Космос
ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева
Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
РИА Новости 03 июля в 09:23
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском 03 июля в 06:33
Общество
В Мосгордуме готовят инициативу об изменении пенсионного возраста
Москва, 3 июля 2020, 13:21 — REGNUM Инициатива отмены в России повышения пенсионного возраста обсуждается 3 июля на заседании комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03 июля в 06:21