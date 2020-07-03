Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняРосстат зафиксировал увеличение пенсий в РФ на 3% в мае

Реальный размер пенсионных выплат в мае 2020 года увеличился на 3% с учетом поправки на инфляцию, следует из данных Федеральной службы статистики (Росстат). Такие цифры представлены в докладе "Социально-экономическое положение России".
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Росстат оценил рост пенсий в России в мае

REGNUM03 июля в 12:53

В России выросла средняя пенсия

URA.Ru03 июля в 13:31

Реальный размер средней пенсии увеличился в России на 3 процента

Вечерняя Москва03 июля в 12:57

В мае реальный размер средней пенсии вырос на 3%

Общественное телевидение России03 июля в 15:18

Росстат оценил рост пенсий в мае

Rambler News Service03 июля в 12:05

В мае реальный размер средней пенсии вырос на 3% - Росстат

Финмаркет03 июля в 12:03

Запасы в розничной торговле России на конец мая были сформированы на 43 дня

ПРАЙМ03 июля в 12:22
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Политика

ЦИК Сербии опубликовала окончательные данные по парламентским выборам

Как сообщает ТАСС, в ЦИК заявили, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на прошедших 21 июня парламентских выборах с результатом 60,65%.
RT на русском 17:06
Происшествия

СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани

Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика.
РБК 18:09
Футбол

Александр Мостовой: «„Зенит“ как был сильнейшей командой до пандемии, так и остался»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что досрочно выигравшему Тинькофф чемпионат России «Зениту» необходимо добиваться успехов и на европейской арене.
Матч ТВ 16:44
Футбол

Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.
Матч ТВ 01:52
Экономика

Глава правительства Греции выступил против диктата Брюсселя

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не позволит, чтобы страна выходила из кризиса, вызванного пандемией, на условиях, которые предлагает ЕС.
Независимая газета 12:05
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Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты

В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
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Здоровье

Инфекционист оценил опасность вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии

Специалист уточнил, что в ближайшее время в КНР объявят «реальный карантин с войсками», так как бубонная чума является инфекцией первой группы опасности.
RuNews24.ru 18:19
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины сообщил о готовности к боевым действиям с Россией

По словам главкома ВМС, Украина ожидает от России попытки вторжения в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу на полуостров.
РБК 19:00
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Кино

Вышел трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон

РИА Новости вчера в 23:51
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Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
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Общество

Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
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Армия и оружие

Международный аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

Накануне ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Часть ракет была перехвачена системами ПВО.
Известия 18:36
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Кино

Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя

Гильдия киноактеров, которая накануне запретила своим участникам сниматься новом фильме Майкла Бэя, отменили запрет на работу с режиссером "Трансформеров".
Piter.tv 16:07
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Спорт

В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla

CyberSport.ru 17:02
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Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
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Автоспорт

Боттас победил на первом этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Австрии

ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
РЕН ТВ 11:08
Общество

Определен уровень бедности в России

В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
15
Общество

В районе испанской провинции Галисия ввели карантин

Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек.
РИА Новости 09:17
Авто

Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ

Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ, которая вышла ограниченным тиражом.
Tvoe-avto.com 03 июля в 05:03
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Экономика

Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью

По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул.
Evo-rus.com 13:53
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Общество

Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в «спящем» режиме до пандемии

До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в «спящем» состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств.
РБК 18:40
28
Политика

В России опубликован текст вступившей в силу Конституции России

Сегодня, 4 июля, опубликован текст Основного закона страны с внесенными в него поправками, принятыми в результате общероссийского голосования.
Заря (г. Карачев) вчера в 03:08
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Политика

Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости 12:20
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Футбол

Флаг «Зенита» подняли на самом высоком флагштоке Европы

Online47.ru 19:12
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия вчера в 01:02
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Наука

Токсикологи открыли опасность фейерверков для легких человека

Гордон указывает, что проведенное исследование — это только первый шаг к изучению опасности фейерверков.
ИА Красная Весна вчера в 10:23
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Происшествия

73 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

Согласно обнародованной в пятницу, 3 июля ковид-статистики, за сутки в Алтайском крае еще у 73 человек зафиксировано заражение коронавирусом.
Kursk.com 03 июля в 06:23
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Космос

ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева

Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
РИА Новости 03 июля в 09:23
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Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com вчера в 08:40
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