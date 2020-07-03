Экономика
Экономика сегодняРосстат зафиксировал увеличение пенсий в РФ на 3% в мае
Реальный размер пенсионных выплат в мае 2020 года увеличился на 3% с учетом поправки на инфляцию, следует из данных Федеральной службы статистики (Росстат). Такие цифры представлены в докладе "Социально-экономическое положение России".
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Политика
ЦИК Сербии опубликовала окончательные данные по парламентским выборам
Как сообщает ТАСС, в ЦИК заявили, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на прошедших 21 июня парламентских выборах с результатом 60,65%.
RT на русском 17:06
Происшествия
СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани
Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика.
РБК 18:09
Футбол
Александр Мостовой: «„Зенит“ как был сильнейшей командой до пандемии, так и остался»
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что досрочно выигравшему Тинькофф чемпионат России «Зениту» необходимо добиваться успехов и на европейской арене.
Матч ТВ 16:44
Футбол
Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.
Матч ТВ 01:52
Экономика
Глава правительства Греции выступил против диктата Брюсселя
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не позволит, чтобы страна выходила из кризиса, вызванного пандемией, на условиях, которые предлагает ЕС.
Независимая газета 12:05
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты
В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
Здоровье
Инфекционист оценил опасность вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии
Специалист уточнил, что в ближайшее время в КНР объявят «реальный карантин с войсками», так как бубонная чума является инфекцией первой группы опасности.
RuNews24.ru 18:19
Армия и оружие
Главком ВМС Украины сообщил о готовности к боевым действиям с Россией
По словам главкома ВМС, Украина ожидает от России попытки вторжения в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу на полуостров.
РБК 19:00
Кино
Вышел трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
РИА Новости вчера в 23:51
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Армия и оружие
Международный аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
Накануне ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Часть ракет была перехвачена системами ПВО.
Известия 18:36
Кино
Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя
Гильдия киноактеров, которая накануне запретила своим участникам сниматься новом фильме Майкла Бэя, отменили запрет на работу с режиссером "Трансформеров".
Piter.tv 16:07
Спорт
В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla
CyberSport.ru 17:02
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Автоспорт
Боттас победил на первом этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Австрии
ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
РЕН ТВ 11:08
Общество
Определен уровень бедности в России
В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
Общество
В районе испанской провинции Галисия ввели карантин
Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек.
РИА Новости 09:17
Авто
Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ
Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ, которая вышла ограниченным тиражом.
Tvoe-avto.com 03 июля в 05:03
Экономика
Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью
По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул.
Evo-rus.com 13:53
Общество
Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в «спящем» режиме до пандемии
До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в «спящем» состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств.
РБК 18:40
Политика
В России опубликован текст вступившей в силу Конституции России
Сегодня, 4 июля, опубликован текст Основного закона страны с внесенными в него поправками, принятыми в результате общероссийского голосования.
Заря (г. Карачев) вчера в 03:08
Политика
Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости 12:20
Футбол
Флаг «Зенита» подняли на самом высоком флагштоке Европы
Online47.ru 19:12
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия вчера в 01:02
Наука
Токсикологи открыли опасность фейерверков для легких человека
Гордон указывает, что проведенное исследование — это только первый шаг к изучению опасности фейерверков.
ИА Красная Весна вчера в 10:23
Происшествия
73 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
Согласно обнародованной в пятницу, 3 июля ковид-статистики, за сутки в Алтайском крае еще у 73 человек зафиксировано заражение коронавирусом.
Kursk.com 03 июля в 06:23
Космос
ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева
Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
РИА Новости 03 июля в 09:23
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com вчера в 08:40