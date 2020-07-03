Экономика
Экономика сегодняРосстат зафиксировал увеличение пенсий в РФ на 3% в мае
Реальный размер пенсионных выплат в мае 2020 года увеличился на 3% с учетом поправки на инфляцию, следует из данных Федеральной службы статистики (Росстат). Такие цифры представлены в докладе "Социально-экономическое положение России".
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Оборот ресторанов баров и кафе в мае был ниже на 52%, чем годом ранее
Российская газета03 июля в 12:54
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 20:34, Ашберн
Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые показал свою старшую сестру
Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости 07:47
Армия и оружие
ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году
В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
Коммерсантъ 19:11
Общество
Определен уровень бедности в России
В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
Политика
ЦИК Сербии опубликовала окончательные данные по парламентским выборам
Как сообщает ТАСС, в ЦИК заявили, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на прошедших 21 июня парламентских выборах с результатом 60,65%.
RT на русском 17:06
Происшествия
СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани
Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика.
РБК 18:09
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Политика
Козак признал отсутствие прорыва на переговорах по Донбассу
На прошедшей минувшим вечером в Берлине встрече представителей властей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе прорыва достигнуто не было – констатировал замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Газета.Ru вчера в 02:59
Армия и оружие
Sina: российский Ил-276 заставит Индию раскаиваться
Индия упустила уникальную возможность открыть на своей территории производство современных военно-транспортных самолетов.
ПолитРоссия вчера в 14:01
Общество
Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть
Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 19:02
Общество
Сахалинцы и курильчане не могут купить алкоголь 8 июля
Розничную продажу алкоголя запретили на всей территории Сахалинской области 8 июля, в День семьи, любви и верности.
АСТВ 20:04
Космос
В ЮАР астроном-любитель обнаружил новый конвективный шторм на Юпитере
Клайд Фостер из Астрономического общества ЮАР 31 мая с помощью телескопа разглядел на Юпитере богатый метаном конвективный шторм.
News.ru вчера в 13:28
Политика
Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть
Газета.Ru 03 июля в 02:19
Спорт
Саудовский принц потратил 25 тысяч долларов на Battle Pass в Dota 2
Vprognoze.ru 05:30
Общество
С четверга в Москве резко похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru 17:49
Политика
ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК.
РБК 03 июля в 05:25
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК 20:19
Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online 03:13
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета 17:32
Армия и оружие
США получили первый ракетный двигатель для замены российских РД-180
Американская компания Blue Origin поставила консорциуму United Launch Alliance (ULA) первый двигатель BE-4 для ракеты-носителя Vulcan Centaur.
ТАСС вчера в 15:22
Наука
Мыльная пленка позволила пронаблюдать разветвлённый поток света
ToDay News Ufa 16:36
Политика
ВОЗ заинтересовала российская вакцина от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила РИА Новости главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 20:05
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) могут войти в состав Российской Федерации на законных основаниях в относительно скорые сроки, по мнению экс-главы правительства ДНР Александра Бородая.
iReactor вчера в 22:45
Хоккей
Доус может стать игроком «Ак Барса»
В минувшем сезоне в «Автомобилисте» Доус заработал 150 миллионов рублей, но в «Ак Барсе» готов пойти на существенное снижение зарплаты.
Советский спорт вчера в 03:59
Энергетика
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
Футбол
«Заря» не сумела обыграть «Александрию» в УПЛ и упустила шанс обойти киевское «Динамо»
От «Десны» и «Динамо», располагающихся выше, команда Виктора Скрипника отстает на одно очко. «Александрия» занимает пятое место (44 очка).
Bookmaker-ratings.ru 14:44
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42