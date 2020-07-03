Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняРосстат зафиксировал увеличение пенсий в РФ на 3% в мае

Реальный размер пенсионных выплат в мае 2020 года увеличился на 3% с учетом поправки на инфляцию, следует из данных Федеральной службы статистики (Росстат). Такие цифры представлены в докладе "Социально-экономическое положение России".
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В мае реальный размер средней пенсии вырос на 3%

Общественное телевидение России03 июля в 15:18

В России выросла средняя пенсия

URA.Ru03 июля в 13:31

Росстат оценил рост пенсий в мае

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Российская газета03 июля в 12:54

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

REGNUM03 июля в 12:53

Реальный размер средней пенсии увеличился в России на 3 процента

Вечерняя Москва03 июля в 12:57

В мае реальный размер средней пенсии вырос на 3% - Росстат

Финмаркет03 июля в 12:03
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