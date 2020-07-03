Реальный размер пенсионных выплат в мае 2020 года увеличился на 3% с учетом поправки на инфляцию, следует из данных Федеральной службы статистики (Росстат). Такие цифры представлены в докладе "Социально-экономическое положение России".

Росстат зафиксировал увеличение пенсий в РФ на 3% в мае

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