Экономика
Российская газетаРосстат зафиксировал в январе рост промпроизводства
Позитивную динамику к январю прошлого года продемонстрировали обрабатывающие производства - 3,9%. При этом в сырьевом секторе падение производства составило - 0,4%, а в электроэнергетике, обеспечении газом и паром - 4,7%. Последнее можно связать с аномально теплым январем 2020 года.
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