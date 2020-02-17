Экономика
Российская газетаРосстат зафиксировал в январе рост промпроизводства
Индекс промышленного производства в прошлом месяце составил 1,1%, что меньше января 2019 года - 2%, и января 2018 года - 2,7%. Об этом сообщает Росстат.
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с чего всё началось
Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%. Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов.РБК09:50
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