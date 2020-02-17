Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРосстат зафиксировал в январе рост промпроизводства

Индекс промышленного производства в прошлом месяце составил 1,1%, что меньше января 2019 года - 2%, и января 2018 года - 2,7%. Об этом сообщает Росстат.
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с чего всё началось

Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%. Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов.
РБК09:50

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Росстат зафиксировал усиление сырьевой зависимости российской экономики

Ведомости15:05

Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

РБК09:50

Промпроизводство в России выросло в январе на 1,1% в годовом выражении

ТАСС11:03

Росстат выяснил, что Россия усиливает сырьевую зависимость. В последние годы растет только добыча нефти

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Росстат пересчитал промпроизводство к 2018 году

Коммерсантъ14:33

Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства

Российская газета08:29

Росстат зафиксировал рост промышленного производства

Rambler News Service08:03
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Названа причина отставки начальника московской полиции

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Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

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Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

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Украинский самолет вывезет из Китая одного россиянина

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В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа

Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
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Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

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Insta-битва продолжается: Дзюба выложил новое фото со Слуцким

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Тутберидзе рассказала о попытках Загитовой уйти из спорта

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