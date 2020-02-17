Экономика
Российская газетаРосстат зафиксировал в январе рост промпроизводства
Индекс промышленного производства в прошлом месяце составил 1,1%, что меньше января 2019 года - 2%, и января 2018 года - 2,7%. Об этом сообщает Росстат.
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Здоровье
Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье
Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе
Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
Армия и оружие
В Киеве заявили о начале наступления войск ЛНР
В Киеве сообщили, что вооруженные формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) начали наступление на позиции ВС Украины и применяют оружие, запрещенное минскими соглашениями.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Фигурное катание
Украинский фигурист Бондарь умер в Китае
Общество
Минэнерго и Минприроды раскритиковали идею создания «Росшельфа»
Основная претензия Минэнерго и Минприроды состоит в том, что проект о «Росшельфе» не раскрывает цели создания и задачи корпорации, а также ее экономическую эффективность.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Политика
Российский посол объяснил ухудшение отношений с Польшей
Посол России в Польше Сергей Андреев дал оценку нынешнему уровню отношений между Варшавой и Москвой.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Футбол
В «Локомотиве» пока не видели решение CAS по Фернандешу
Фернандеш в CAS отсудил у «Локомотива» более 11 миллионов рублей. Хавбек защищал цвета столичного клуба с 2014 по 2019 годы.
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Политика
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
Политика
В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
Происшествия
На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Ставропольского края, которая родила у себя дома девочку, а потом выбросила ее в окно, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Политика
Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.
Политика
Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
Общество
Якубович рассказал о спасении Диброва
Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Общество
Госсовет предложил отменить уголовное наказание за невыплату зарплат
Рабочая группа Госсовета, возглавляемая губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, предложила отменить уголовную ответственность за невыплату россиянам заработной платы.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Экономика
ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции
Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Общество
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.