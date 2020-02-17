Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРосстат зафиксировал в январе рост промпроизводства

Индекс промышленного производства в прошлом месяце составил 1,1%, что меньше января 2019 года - 2%, и января 2018 года - 2,7%. Об этом сообщает Росстат.
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Эпидемия коронавируса сдержит рост промпроизводства в РФ

ПРАЙМ03:18

Промпроизводство в России выросло в январе на 1,1% в годовом выражении

ТАССвчера в 11:03

Рост промпроизводства в России замедлился в январе до 1,1%

Вести.Ruвчера в 09:25

Промпроизводство в России резко упало за месяц

Росбалтвчера в 09:45

Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства

Российская газетавчера в 08:29

Рост промпроизводства в России в январе замедлился до 1,1%

REGNUMвчера в 08:22

Росстат зафиксировал рост промышленного производства

Rambler News Serviceвчера в 08:03
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Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Аргументы недели 03:56
Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:05
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
ТАСС 03:33
Армия и оружие

В Киеве заявили о начале наступления войск ЛНР

В Киеве сообщили, что вооруженные формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) начали наступление на позиции ВС Украины и применяют оружие, запрещенное минскими соглашениями.
Известия 03:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
Фигурное катание

Украинский фигурист Бондарь умер в Китае

iReactor 03:07
Общество

Минэнерго и Минприроды раскритиковали идею создания «Росшельфа»

Основная претензия Минэнерго и Минприроды состоит в том, что проект о «Росшельфе» не раскрывает цели создания и задачи корпорации, а также ее экономическую эффективность.
BFM.ru 02:24
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска

В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Donday.ru вчера в 01:40
Здоровье

Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Городовой 01:49
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Политика

Российский посол объяснил ухудшение отношений с Польшей

Посол России в Польше Сергей Андреев дал оценку нынешнему уровню отношений между Варшавой и Москвой.
РИА Новости 02:17
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Футбол

В «Локомотиве» пока не видели решение CAS по Фернандешу

Фернандеш в CAS отсудил у «Локомотива» более 11 миллионов рублей. Хавбек защищал цвета столичного клуба с 2014 по 2019 годы.
Матч ТВ 02:57
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Политика

В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
RT на русском 16 февраля в 23:03
Политика

В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
РИА Новости 03:46
Происшествия

На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Ставропольского края, которая родила у себя дома девочку, а потом выбросила ее в окно, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 02:46
Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Российская газета 16 февраля в 11:49
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»

StarHit.ru вчера в 23:30
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.
RT на русском 02:02
Политика

Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
РБК 04:05
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
Общество

Якубович рассказал о спасении Диброва

Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Газета.Ru 02:33
Общество

Госсовет предложил отменить уголовное наказание за невыплату зарплат

Рабочая группа Госсовета, возглавляемая губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, предложила отменить уголовную ответственность за невыплату россиянам заработной платы.
Профиль вчера в 08:00
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Экономика

ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции

Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".
ТАСС вчера в 04:33
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".
РИА Новости 02:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Shraibikus News вчера в 08:47
Общество

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
РИА Новости 02:12
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