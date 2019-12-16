Промышленное производство в ноябре выросло лишь на 0,3% в годовом выражении после 2,6% прироста в октябре и 3% в сентябре, следует из данных Росстата. Ноябрьская динамика роста промышленности стала минимальной с декабря 2017 года, когда показатель снизился на 1,7% в годовом выражении.

с чего всё началось

Промышленность в России в ноябре выросла на 0,3% год к году после 2,6% в октябре, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. Резкое замедление вызвано остановкой роста обрабатывающей промышленности, полагают экономисты.

Росстат: в ноябре резко замедлился рост промышленности в России

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