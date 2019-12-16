Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре

Рост промышленного производства в России в ноябре 2019 года составил 0,3% в годовом выражении, сообщает Росстат. Темп роста в октябре составлял 2,6%. В службе уточнили, что в сравнении с октябрем 2019 года сокращение составило 2,5%.
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Рост расходов бюджета РФ обеспечит поддержку обрабатывающей отрасли

ПРАЙМ03:40

Темпы роста промышленности в ноябре замедлились до двухлетнего минимума

Ведомостивчера в 16:26

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

REGNUMвчера в 09:44

Промпроизводство в России в ноябре выросло на 0,3%

ТАССвчера в 10:30

В России выросло промышленное производство

Lenta.ruвчера в 10:28

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

РБКвчера в 09:24

Росстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре

Коммерсантъвчера в 13:17
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Политика

Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря

Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter.
Радио Sputnik 05:19
Происшествия

Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области

Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.
Газета.Ru 06:38
Наука

Употребление перцев чили снижает риск инфаркта на 40%

Употребление перца чили 4 раза в неделю уменьшает риск инфаркта на 40%.
MedikForum.ru 05:50
Происшествия

У изъятых под Гатчиной детей не оказалось никаких документов

Детей изъяли из дома задержанного в ночь на вторник, они находятся в районной больнице.
Интерфакс 05:41
Общество

Липецкий горсовет не рассмотрел вопрос о матерящейся градоначальнице

Свое решение горсовет объясняет тем, что его постоянная комиссия рассматривает вопросы, связанные с нарушениями депутатской этики непосредственно депутатами, а также тем, что не является работодателем главы Липецка.
РИА Новости 07:40
Фигурное катание

Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Новая Кубань 02:37
Космос

Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки

Популярная механика 10 декабря в 19:02
Общество

У здания Верховной рады протестующие столкнулись с полицией

У здания Верховной рады Украины произошли столкновения между представителями националистических организаций и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс-Украина».
Коммерсантъ 06:41
Футбол

Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Газета.Ru 02:50
Происшествия

Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

РИА Новости 05:52
Происшествия

Оставленный в машине грудной младенец умер на Урале

В Свердловской области полуторамесячный ребенок умер после того, как родители оставили его одного в автомобиле, пишут СМИ.
Взгляд.ру 06:47
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим

РБК 07:08
Армия и оружие

Американцы испытывают на «всушниках» неизвестный препарат: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 07:16
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников

На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Культуромания 06:07
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника

77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Вечерний курьер 07:28
Политика

Зеленский прилетел в Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Азербайджан с официальным визитом.
Gazeta.SPb вчера в 11:54
Экономика

ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
РБК 06:16
Политика

Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР

Закон определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики в пределах Луганской области скоро вступит в силу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
РИА Новости 07:29
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Российская газета вчера в 21:55
Космос

Миллиард лет назад центр нашей Галактики взорвался тысячами сверхновых

Рассмотрев плотные области в центре Млечного Пути, ученые выяснили, что 80 процентов его звезд образовались за первую половину его существования — в период от восьми до 13,5 миллиарда лет назад.
Naked Science 02:12
Политика

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
РИА Новости 03:19
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Политика

Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию

Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья.
Взгляд.ру 06:55
Происшествия

В Бурятии голодные собаки растерзали тело новорожденного ребенка

Сообщается, что бездыханное тело новорожденного мальчика обнаружили утром 16 декабря местные жители.
RuNews24.ru 02:58
Экономика

Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
РБК 02:15
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4

Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Автоновости дня вчера в 04:20
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Актуальные Новости 06:57
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