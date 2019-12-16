Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре

Рост промышленного производства в России в ноябре 2019 года составил 0,3% в годовом выражении, сообщает Росстат. Темп роста в октябре составлял 2,6%. В службе уточнили, что в сравнении с октябрем 2019 года сокращение составило 2,5%.
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с чего всё началось

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

Промышленное производство в ноябре выросло лишь на 0,3% в годовом выражении после 2,6% прироста в октябре и 3% в сентябре, следует из данных Росстата. Ноябрьская динамика роста промышленности стала минимальной с декабря 2017 года, когда показатель снизился на 1,7% в годовом выражении.
РБК09:24

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Темпы роста промышленности в ноябре замедлились до двухлетнего минимума

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Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

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Росстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре

Коммерсантъ13:17

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

Rambler News Service08:19
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