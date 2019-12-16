Экономика
ВедомостиРосстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре
По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении. Для сравнения: в октябре промышленное производство в России выросло на 2,6% в годовом выражении и на 5,5% в месячном.
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Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Шоу-бизнес
Алсу показала стройные ноги в мини
Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
Авто
КамАЗ представил «тягач будущего»
КамАЗ продемонстрировал прототип перспективного тягача К6, который получил название Continent. Также тягач называют КамАЗ-2020.
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
Экономика
Какие изменения ждут тульский бизнес в 2020 году
По словам председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслава Романова, в 2020 году бизнесменов ждет несколько важных изменений.
Хоккей
Матч «Бурана» и «Южного Урала» в Воронеже отменили из-за аварии
Причиной отмены матча стала авария в ледовом дворце «Юбилейный», сообщили в пресс-службе клуба из столицы Черноземья.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Культура
Показания экс-министра культуры Авдеева по делу «Седьмой студии» не признали доказательством
Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с ноября 2019 года.
Шоу-бизнес
Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру
Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
Политика
Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Здоровье
Минздрав совершенствует Положение об аккредитации специалистов
Минздрав представил на общественное обсуждение очередной пакет изменений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное ведомственным приказом от 2 июня 2016 г. № 334н.
Происшествия
Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье
В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Экономика
Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира
Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Происшествия
Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе
Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Происшествия
Стрельба в московском метро попала на видео
Полиция задержала 23-летнего молодого человека, устроившего стрельбу в Московском метрополитене.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Происшествия
Директор ФБК Жданов заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму
Освободившийся после десяти суток ареста директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал "Интерфаксу", что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
Гаджеты
Обои для рабочего стола «сломали» экран Xiaomi
Один из пользователей Reddit рассказал, что после установки на Xiaomi Mi 9 определённых обоев, экран смартфона стал работать с ошибками.
Футбол
Джикия отреагировал на заявление Запашного
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к руководителю Большого Московского цирка Эдгарду Запашному, который ранее заявил, что футбольных фанатов нужно воспитывать с помощью ОМОНа.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Культура
Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»
Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
Шоу-бизнес
Жигунов откровенно ответил на обвинения в избиении Заворотнюк
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко
Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Политика
В правительстве Финляндии оказались 7 мужчин и 12 женщин
Кресла в кабинете министров Финляндии на прошлой неделе заняли семеро мужчин и 12 женщин, четырем из которых еще нет 35 лет.