Экономика

ВедомостиВедомостиРосстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре

По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении. Для сравнения: в октябре промышленное производство в России выросло на 2,6% в годовом выражении и на 5,5% в месячном.
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Промпроизводство в России в ноябре выросло на 0,3%

ТАСС10:30

Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 0,3%

ПРАЙМ08:14

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

РБК09:24

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

REGNUM09:44

Росстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре

Ведомости08:40

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

Rambler News Service08:19

В России выросло промышленное производство

Lenta.ru10:28
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КамАЗ представил «тягач будущего»

КамАЗ продемонстрировал прототип перспективного тягача К6, который получил название Continent. Также тягач называют КамАЗ-2020.
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Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

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Какие изменения ждут тульский бизнес в 2020 году

По словам председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслава Романова, в 2020 году бизнесменов ждет несколько важных изменений.
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Матч «Бурана» и «Южного Урала» в Воронеже отменили из-за аварии

Причиной отмены матча стала авария в ледовом дворце «Юбилейный», сообщили в пресс-службе клуба из столицы Черноземья.
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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

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Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру

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Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
RT на русском 08:08
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
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Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
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Минздрав совершенствует Положение об аккредитации специалистов

Минздрав представил на общественное обсуждение очередной пакет изменений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное ведомственным приказом от 2 июня 2016 г. № 334н.
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Происшествия

Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье

В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
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Экономика

Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира

Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.
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Энергетика

На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
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Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
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Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе

Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Газета.Ru 12:06
Происшествия

Стрельба в московском метро попала на видео

Полиция задержала 23-летнего молодого человека, устроившего стрельбу в Московском метрополитене.
РИА Новости 11:16
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия вчера в 13:41
Происшествия

Директор ФБК Жданов заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму

Освободившийся после десяти суток ареста директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал "Интерфаксу", что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
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Гаджеты

Обои для рабочего стола «сломали» экран Xiaomi

Один из пользователей Reddit рассказал, что после установки на Xiaomi Mi 9 определённых обоев, экран смартфона стал работать с ошибками.
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Пассажирке рейса Гоа-Москва сломали нос из-за пролитого кофе

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Джикия отреагировал на заявление Запашного

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к руководителю Большого Московского цирка Эдгарду Запашному, который ранее заявил, что футбольных фанатов нужно воспитывать с помощью ОМОНа.
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Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
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СМИ сообщили об изъятии оружия у многодетной семьи в Ленобласти

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Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»

Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
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Жигунов откровенно ответил на обвинения в избиении Заворотнюк

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Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко

Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Известия 14 декабря в 16:45
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В правительстве Финляндии оказались 7 мужчин и 12 женщин

Кресла в кабинете министров Финляндии на прошлой неделе заняли семеро мужчин и 12 женщин, четырем из которых еще нет 35 лет.
Газета.Ru 13:38
Как работают Яндекс.Новости?
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