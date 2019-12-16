Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре

Рост промышленного производства в России в ноябре 2019 года составил 0,3% в годовом выражении, сообщает Росстат. Темп роста в октябре составлял 2,6%. В службе уточнили, что в сравнении с октябрем 2019 года сокращение составило 2,5%.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

Промышленное производство в ноябре выросло лишь на 0,3% в годовом выражении после 2,6% прироста в октябре и 3% в сентябре, следует из данных Росстата. Ноябрьская динамика роста промышленности стала минимальной с декабря 2017 года, когда показатель снизился на 1,7% в годовом выражении.
РБК09:24

Подробнее о событии

Промышленность тяготеет к стагнации

Коммерсантъ17:30

Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 0,3%

ПРАЙМ08:14

Росстат рассказал о динамике промышленного производства в России

RT на русском15:08

Промпроизводство в России в ноябре выросло на 0,3%

ТАСС10:30

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

РБК09:24

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

REGNUM09:44

Темпы роста промышленности в ноябре замедлились до двухлетнего минимума

Ведомости16:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:49, Ашберн
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online вчера в 06:39
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек).
РБК 18:30
Политика

Медведчук прокомментировал внесённый в Раду проект о децентрализации

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал внесённый лидером Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроект о децентрализации власти.
RT на русском 18:12
Политика

Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

REGNUM 12:58
Политика

Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР

Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 17:12
Музыка

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ вчера в 08:56
Здоровье

Опасное инфекционное заболевание появилось в Кузбассе

Или водной лихорадкой Вейля-Васильева называют острое инфекционное заболевание, которое передается от животных.
Evo-rus.com 00:09
Политика

«Нафтогаз» опроверг договоренность с «Газпромом» по транзиту

"Нафтогаз" опроверг информацию о заключении предварительного соглашения с "Газпромом" на транзит российского газа через ГТС Украины.
Утро.ru 09:19
Экономика

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Известия 14:59
Футбол

Тиль: всё ещё привыкаю к России, это совсем другой мир

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль отметил, что всё ещё проходит адаптацию в России.
Чемпионат 14:17
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»

В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик». Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.
Культуромания 10:55
Футбол

«Лацио» победил «Кальяри», дважды забив после 93-й минуты

Газета.Ru 18:13
Армия и оружие

Российский «Охотник» назвали оружием «умного» беспилотного боя в Китае

Российская газета 03:16
Общество

Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Газета.Ru 18:54
Происшествия

Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью

Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
ТАСС 17:19
Происшествия

Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство

Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Lenta.ru 02:27
Здоровье

Темный шоколад, рыба и авокадо помогут бороться со стрессом

Ugpressa.ru вчера в 23:12
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Происшествия

Суд продлил арест солдату, расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье

Аргументы и Факты 04:36
Общество

В ЕР выступили за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Региональный координатор партийного проекта в Ростовской области, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, председатель общественной организации «Воспитатели России» Лариса Тутова обратила внимание на неготовность регионов к обязательному ЕГЭ по иностранному языку.
REGNUM 11:56
Шоу-бизнес

Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру

Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
News.ru 09:45
Культура

Сотрудница ТНТ рассказала о цензуре на телеканале

News.ru 13:00
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
РИА Новости 06:10
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM 13:57
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат

Слово и Дело 04:10
Политика

Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
URA.Ru 12:34
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК 09:58
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ 13:58
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

RT на русском вчера в 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное