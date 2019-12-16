Экономика
ForbesРосстат заметил резкое замедление роста промышленности в ноябре
Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3% в сравнении с тем же периодом 2018 года, сообщил Росстат. Ощутимый рост в сравнении с ноябрем прошлого года показала лишь добыча полезных ископаемых.
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Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Авто
Hyundai показал седан дешевле Solaris
Южнокорейский бренд показал официальный скетч Aura, который займет нишу самого доступного авто в линейке Hyundai, потеснив Solaris.
Происшествия
В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека
Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.
Общество
В новом году могут появиться электронные трудовые книжки
Электронная трудовая книжка позволит дистанционно оформлять пенсии, различные выплаты и даже устроиться на работу.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»
Российский мультипликационный фильм режиссера Константина Бронзита занесли в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Переславле-Залесском депутата гордумы заподозрили в убийстве
По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, 14 декабря в Троицкой Слободе Переславля-Залесского было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.
Авто
Nissan обновит полностью линейку кроссоверов
В планах концерна Nissan до середины 2021-го представить новую генерацию кроссоверов Qashqai и X-Trail, а также выпустить совершенно новый вседорожник для европейского рынка.
Политика
Косачеву вновь не выдали визу в США для участия в ГА ООН
Посольство США в очередной раз не ответило на визовый запрос главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
Кино
В Сети появились отзывы первых зрителей «Звездных войн»
Девятая лента завершает одновременно и текущую трилогию, и всю сагу о "Звездных войнах", которую Джордж Лукас начал снимать в 1977 году.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Авто
КамАЗ показал тягач нового поколения
Тягач КамАЗ-54901 Continent нового поколения представил Камский автомобильный завод.
Футбол
Определились пары по итогам жеребьевки Лиги чемпионов
Впервые в истории Лиги чемпионов в 1/8 финала участвуют только представители пяти ведущих чемпионатов Старого света.
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
Технологии
«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса
Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Авто
Глобальная Kia Optima получила полный привод
Об изменениях в салоне новинки судить пока нельзя, поскольку фотографий интерьера глобальной версии Kia K5 пока нет. но ожидается, что здесь мы увидим все то же, что и в корейском исполнении: внутри появятся новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, «виртуальная» панель приборов и мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а за переключение передач теперь отвечает шайба.
Политика
Россия выделит около $17 млн на восстановление Сирии
Дмитрий Медведев одобрил расходы на 2019 год. Россия в 2019 году выделит около $17 млн структурам ООН на восстановление Сирии.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Политика
Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000
Рособоронэкспорт, входящий в Госкорпорацию Ростех, выполнил контракт на поставку за рубеж партии винтовок ORSIS T-5000.
Гаджеты
Топ-10 смартфонов, которые вы не сможете купить
Общество
Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.