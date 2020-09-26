С 2021 года Правительство РФ предлагает использовать новые способы подсчета МРОТ в соответствии с данными Росстата о медианной зарплате. Экспериментальный механизм уже тестируется, это подтвердили на заседании общественного совета ведомства.

С чего всё началось Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ Росстат начал экспериментальные расчеты медианной зарплаты, от которой, по планам правительства, с 2021 года будет зависеть минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Используются данные Пенсионного фонда за 2019 год. Российская газета вчера в 05:41