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Росстат запустил новый механизм расчета МРОТ

С 2021 года Правительство РФ предлагает использовать новые способы подсчета МРОТ в соответствии с данными Росстата о медианной зарплате. Экспериментальный механизм уже тестируется, это подтвердили на заседании общественного совета ведомства.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Росстат начал экспериментальные расчеты медианной зарплаты, от которой, по планам правительства, с 2021 года будет зависеть минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Используются данные Пенсионного фонда за 2019 год.
Российская газетавчера в 05:41
Подробнее о событии
Mockva.ru

Россиянам объяснили новый механизм расчета МРОТ

Mockva.ru18:55
Политика Сегодня

Росстат рассказал о новой схеме расчета МРОТ

Политика Сегоднявчера в 12:57
Росбалт

Депутат объяснила, какой дьявол кроется в новой системе расчета МРОТ

Росбалт25 сентября в 05:20
ПолитРоссия

Росстат объяснил новую систему расчета МРОТ

ПолитРоссиявчера в 11:51
Экономика сегодня

Росстат запустил новый механизм расчета МРОТ

Экономика сегоднявчера в 11:19
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Российская газетавчера в 05:41
Народные новости

Россиянам объяснили новый механизм расчета МРОТ

Народные новостивчера в 12:26

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition
Astera25 сентября в 14:00
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ФРС США не спасет доллар, падение только начинается - банкир

"Впервые после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов норма чистых национальных сбережений во втором квартале 2020 достигла отрицательной границы, составив минус 1%. И это произошло очень быстро, упав на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом - самое резкое падение с 1947 года", - отмечает Роуч.
ИА "Реалист"06:46
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Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция

Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости25 сентября в 09:23
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Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Как говорят специалисты «СберАвтопарка» и Russian Automotive Market Research, которые провели собственное исследование, средняя потеря в цене 29,3% это уже основная статья расходов, если говорить о стоимости владения транспортных средством.
Tvoe-avto.com08:11
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В октябре курс рубля ждут резкие колебания

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты" проанализировал эти факторы и дал прогноз на октябрь: - В первую очередь, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам.
Российская газета23:00
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