Росстат запустил новый механизм расчета МРОТ
С 2021 года Правительство РФ предлагает использовать новые способы подсчета МРОТ в соответствии с данными Росстата о медианной зарплате. Экспериментальный механизм уже тестируется, это подтвердили на заседании общественного совета ведомства.В источнике
С чего всё началось
Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ
Росстат начал экспериментальные расчеты медианной зарплаты, от которой, по планам правительства, с 2021 года будет зависеть минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Используются данные Пенсионного фонда за 2019 год.
Российская газетавчера в 05:41
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Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ
Российская газетавчера в 05:41