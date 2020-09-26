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Росстат запустил новый механизм расчета МРОТ

С 2021 года Правительство РФ предлагает использовать новые способы подсчета МРОТ в соответствии с данными Росстата о медианной зарплате. Экспериментальный механизм уже тестируется, это подтвердили на заседании общественного совета ведомства.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Росстат начал экспериментальные расчеты медианной зарплаты, от которой, по планам правительства, с 2021 года будет зависеть минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Используются данные Пенсионного фонда за 2019 год.
Российская газетавчера в 05:41
Подробнее о событии
Mockva.ru

Россиянам объяснили новый механизм расчета МРОТ

Mockva.ru18:55
Политика Сегодня

Росстат рассказал о новой схеме расчета МРОТ

Политика Сегоднявчера в 12:57
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Российская газетавчера в 05:41
ПолитРоссия

Росстат объяснил новую систему расчета МРОТ

ПолитРоссиявчера в 11:51
Экономика сегодня

Росстат запустил новый механизм расчета МРОТ

Экономика сегоднявчера в 11:19
Народные новости

Россиянам объяснили новый механизм расчета МРОТ

Народные новостивчера в 12:26
Росбалт

Депутат объяснила, какой дьявол кроется в новой системе расчета МРОТ

Росбалт25 сентября в 05:20

Министр обороны Украины уточнил причину крушения Ан-26

Стали известны возможные причины крушения Ан-26 под Харьковом Министр также сообщил о предварительных выводах специалистов, которые считают, что один из датчиков левого двигателя самолёта отказал.
Национальная служба новостейвчера в 04:48
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Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге мировых финансовых центров

Москва заняла 62-ю строчку рейтинга глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index), составленного базирующейся в Лондоне консалтинговой компанией Z/Yen Group при поддержке Китайского института развития.
РБК01:25
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Предложено решение для создания квантовой памяти в полупроводниках

Запутанность электрона (пурпурная сфера) с ядром атома вещества в представлении художника (Иллюстрация Peter Allen) Группа учёных из Чикагского университета разработала теорию и поставила эксперимент, в ходе которого удалось создать контролируемый субатомный элемент квантовой памяти.
3DNewsвчера в 05:57

Эксперты определили, какие автомобили быстрее всего теряют в цене

Недорогие авто B-класса, включая Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio, скинут цену на 27,9%. Меньше всего подешевеют среднеразмерные паркетники Skoda Kodiaq, Kia Sorento, а также Toyota RAV4 - их цена в среднем упадет на 21,3%. Главными факторами, оказывающими влияние на снижение стоимости, эксперты назвали ликвидность, популярность марки и срок с момента выхода на рынок.
Новые автомобили23:10
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Меган Маркл могла отказаться от титула ради президентства в США

Сразу несколько зарубежных и отечественных СМИ со ссылкой на некие приближенные источники сообщили о желании Меган Маркл стать президентом США, якобы, актриса специально отреклась от королевского титула и пошла на разлад с британской монаршей семьей ради дальнейшей политической карьеры в Америке.
Телепрограмма00:20
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