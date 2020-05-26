«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.

Росстат заявил о росте безработицы в апреле

Политика Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина 29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия». 656

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 5,1K

Гаджеты IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года По данным исследовательской компании Omdia, iPhone 11 был самым популярным смартфоном в первом квартале этого года, несмотря на то, что из-за коронавируса в мире сложилась напряжённая ситуация.

Политика Путин кинул ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 2,4K

Космос Опровергнуто существование девятой планеты Солнечной системы Международная группа астрономов выяснила, что внешние объекты Солнечной системы на самом деле равномерно распределены, а не образуют кластеры, как считалось ранее. 1

Здоровье Губернатор Радаев обеспокоен ростом летальности коронавируса В Саратовской области продолжается тенденция к росту числа "коронавирусных" пациентов с тяжелым течением заболевания, в том числе на ИВЛ. 17

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 1,4K

Авто В Сети показали рендеры нового минивэна Lexus Напомним, что в 2019 году японская премиальная марка свой первый минивен, который получил название Lexus LM.

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 484

Хоккей Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".

Общество Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе. 550

Общество Рособрнадзор опубликовал уточнённое расписание ЕГЭ Основной период сдачи единого госэкзамена начнётся 3 июля. В этот день выпускники сдадут ЕГЭ по по географии, литературе и информатике. 4

Энергетика «Газпром» и Грузия договорились о цене на газ В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались. 7

Армия и оружие США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил. 449

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.

Экономика Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL. 55

Футбол Флик повторил рекорд Гвардиолы на посту наставника «Баварии» Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик повторил рекорд Хосепа Гвардиолы на посту наставника мюнхенского клуба, сообщает Opta.

Здоровье Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса. 78

Общество К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей Евгений Тишковец отметил, что до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за все дни с начала месяца. 3

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 2K