Экономика
НТВРосстат оценил реальные доходы россиян
По предварительным данным Минэкономразвития, ВВП в прошлом году прибавил 1,4%. Это чуть выше официального прогноза министерства, но ниже показателя 2018 года, когда было плюс 2,5%. Росстат поделился данными о том, что происходит с реальными доходами россиян — речь идет о доходах с учетом инфляции и за вычетом обязательных платежей, например, процентов по кредитам.
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