Экономика

НТВНТВРосстат оценил реальные доходы россиян

По предварительным данным Минэкономразвития, ВВП в прошлом году прибавил 1,4%. Это чуть выше официального прогноза министерства, но ниже показателя 2018 года, когда было плюс 2,5%. Росстат поделился данными о том, что происходит с реальными доходами россиян — речь идет о доходах с учетом инфляции и за вычетом обязательных платежей, например, процентов по кредитам.
Читать в источнике
Комментировать158

Подробнее о событии

Частичное восстановление потерянного: эксперт о росте доходов населения

REGNUM07:23

Что меняет рост реальных располагаемых доходов на 0,8%

Ведомостивчера в 16:06

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году выросли на 0,8%

ТАСС28 января в 08:42

Доходы граждан не удержались в плюсе

Коммерсантъ28 января в 17:18

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

РБК28 января в 10:51

Темпы роста реальных располагаемых доходов по итогам 2020 года могут ускориться до 1-2%

ПРАЙМвчера в 03:23

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Интерфакс28 января в 08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Происшествия

В «Домодедово» экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва

BFM.ru 07:26
Происшествия

В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Жена погибшего всемирно известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после авиакатастрофы, в которой погиб её супруг и 13-летняя дочь.
Вестник 06:23
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Происшествия

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
REGNUM 08:10
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 07:30
Общество

В российском роддоме новорожденной порезали лицо

Lenta.ru 07:27
Общество

Каникулы китайским студентам в России продлили до марта

Каникулы студентам из Китая, обучающимся в России, из-за коронавируса продлены до 2 марта, сообщили в Минобрнауки.
Взгляд.ру 06:40
Политика

Член украинской делегации в ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина проголосовала за возвращении России в ассамблею.
Газета.Ru 07:37
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Возможность заражения смертельным коронавирусом на территории России Чуланов назвал достаточно вероятной.
Замана вчера в 01:43
Происшествия

Голунов прокомментировал возможный арест экс-полицейских УВД по ЗАО

Журналист Иван Голунов надеется на справедливое наказание для экс-сотрудников полиции УВД по ЗАО, принимавших непосредственное участие в его задержании 6 июня.
Москва 24 04:09
Общество

Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро

Из Чехии поступили очень интересные новости о том, что группа программистов за пару выходных сделала сайт, на который власти планировали потратить 16 миллионов евро.
iXBT.com 02:50
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Шоу-бизнес

Барановская ужаснула подписчиков фото без макияжа

Российская телеведущая и писатель Юлия Барановская опубликовала селфи без макияжа на своей официальной странице в социальной сети Instagram, чем вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.
NewInform 07:35
Политика

Путин помиловал израильтянку Иссахар

Москва 24 вчера в 12:23
Гаджеты

Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал

Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
ToDay News Ufa вчера в 03:19
Политика

Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине

Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Газета.Ru вчера в 11:51
Общество

Мишустин распорядился закрыть границы России на Дальнем Востоке

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия не считает целесообразной идею закрытия границы с Китаем в связи со вспышкой коронавируса.
REGNUM 04:31
Общество

В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом.
Коммерсантъ 01:17
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин выселяет бывшую супругу с детьми с квартиры матери

Алиса Аршавина получила в документальном виде требование о том, что она должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как объект недвижимости принадлежит матери Андрея Аршавина.
Актуальные Новости 08:26
Политика

Путин поручил проработать усиление ответственности за оскорбления

Президент России Владимир Путин поручил АП рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:16
Энергетика

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российский нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
РИА Новости 08:25
Политика

Shell: санкции против «Северного потока — 2» не повлияли на инвесторов

Американские санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2», которые в настоящее время приостановили его строительство, не оказали влияния на инвесторов.
REGNUM 07:29
Хоккей

Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.
Российская газета вчера в 22:42
Политика

Президент Ирана призвал Трампа прекратить продвигать «сделку века»

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал предложенную американским лидером Дональдом Трампом «сделку века», которая призвана прекратить конфликт между Палестиной и Израилем.
iReactor вчера в 16:39
Происшествия

В Воронеже два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Воронеже двух человек госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус, сообщает «Интерфакс».
Мой Брянск 28 января в 11:34
Футбол

«Рома» арендовала Переса у «Барселоны»

В текущем сезоне нападающий провёл за «Барселону» 12 матчей и забил 3 года.
ГЛАС.RU 07:05
Авто

Tesla рассказала о рекордных поставках электрокаров

CarsWeek.ru 02:15
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, сыгравшая в «Операции „Ы“»

Актуальные Новости 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное