с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Общество Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Армия и оружие Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019» Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".

Общество В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.

Политика Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.

Происшествия Делом «пьяного мальчика» занялся центральный аппарат СКР Дело о ДТП под Кировом, где полицейский сбил шестилетнего ребенка на велосипеде, передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Политика Зеленский озвучил условия реализации «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых "формула Штайнмайера" будет включена в украинское законодательство.

Политика Россию захотели пригласить в США на саммит G7 Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве В четверг, 17 октября, в Москве должна была пройти первая в России после победы в бою над Дастином Порье пресс-конференция звезды UFC Хабиба Нурмагомедова.

Политика Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.

Интернет «ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.

Экономика Глеб Франк заплатит на крабовых аукционах 38 млрд рублей Разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Начальная стоимость 41 лота была 125,5 млрд руб. Лот дает право на долю квоты на добычу краба в подзоне и районе промысла, компании получат их на 15 лет.

Экономика В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».

Армия и оружие Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.

Общество У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру У актера есть еще три квартиры и дача в Подмосковье, отметил источник, но большую часть недвижимости Жигунов якобы переписал на супругу Веру Новикову.

Армия и оружие В Сети появилось первое изображение новой самоходки 2С43 «Мальва» На сегодняшний день, многие армии мира уже имеют в своем распоряжении аналогичные самоходки. Появилось изображение САУ 2С43 "Мальва".

Игры Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.

Происшествия В Днепре мужчина расстрелял автомобиль, водитель погиб В Днепре на Набережной Заводской мужчина обстрелял автомобиль, погиб водитель. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает издание «Страна»

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.

Политика Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.