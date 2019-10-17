Экономика
RT на русскомРосстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
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Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Политика
Эрдоган назвал главу МИД Германии «дилетантом»
Президент Турции оскорбил главу МИД Германии, назвав Хайко Мааса дилетантом.
Футбол
«Барселона» одобрила перенос «класико» с «Реалом» на декабрь
Футбольная "Барселона" из-за народных волнений, охвативших столицу Каталонии, не сможет провести принципиальный матч против мадридского "Реала" на "Камп Ноу", который запланирован на 26 октября.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская после перенесенной операции не может больше иметь детей
Очередная попытка зачать малышку с супругом Евгением Плющенко не увенчалась успехом: «Мне пришлось пережить операцию, после которой стало ясно – детей я больше не смогу выносить сама», - печально рассказала Яна Рудковская.
Общество
Мединский рассказал Путину о «киножуликах»
Ранее газете "Коммерсант" Мединский заявил, что министерство культуры РФ и Фонд кино решили перевернуть "недостаточно ответственный" подход к государственным деньгам и запускают в середине октября открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов.
Наука
В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
Футбол
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова опять собралась замуж
Мария Кожевникова и Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в конце августа 2013 года.
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Общество
Умерла известная кубинская балерина Алисия Алонсо
Алисия Алонсо участвовала в создании Американского балетного театра, работала в Михаилом Фокиным, Джорджем Баланчиным и другими прославленными постановщиками.
Армия и оружие
США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии
Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов, сообщил вице-президент США Майк Пенс.
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
Армия и оружие
О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции
Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.
Общество
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей
По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Космос
Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Общество
Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно
Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
Армия и оружие
В Сети появилось первое изображение новой самоходки 2С43 «Мальва»
На сегодняшний день, многие армии мира уже имеют в своем распоряжении аналогичные самоходки. Появилось изображение САУ 2С43 "Мальва".
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
Единоборства
В США скончался боксер, оказавшийся в коме после нокаута в шоу Усика
Дэй участвовал в шоу в Чикаго, главным боем которого был первый поединок украинца Александра Усика в супертяжелом весе.
Авто
Появились первые снимки Nissan X-Trail нового поколения
Автопроизводитель Nissan из Японии взялся за дорожные тесты модели X-Trail следующей генерации.
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.