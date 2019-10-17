Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

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Общество Мединский рассказал Путину о «киножуликах» Ранее газете "Коммерсант" Мединский заявил, что министерство культуры РФ и Фонд кино решили перевернуть "недостаточно ответственный" подход к государственным деньгам и запускают в середине октября открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов.

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Происшествия В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.

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