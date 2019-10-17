Экономика
RT на русскомРосстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
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Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Политика
В Раде появилось межфракционное объединение «Кубань»
Депутаты Верховной рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", сообщил в четверг парламентарий от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
РИА Новости 10:14
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Lenta.ru 01:46
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Политика
Саммит ЕС одобрил новую сделку по Brexit
Саммит ЕС одобрил новый документ, согласно которому страна выйдет из союза 1 ноября 2019 года, сообщает ТАСС.
Телеканал 360° 12:21
Кино
Американская актриса Джули Гибсон скончалась в возрасте 106 лет
В четверг, 17 октября, поступило сообщение о том, что американская актриса и певица Джули Гибсон умерла на 107-м году жизни.
VSE42.RU 12:25
Армия и оружие
Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники
Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Lenta.ru 11:56
Единоборства
Боксер Патрик Дэй умер после травмы, полученной на ринге
Американский боксер Патрик Дэй скончался после травм, полученных на ринге.
Вести.Ru вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Гаджеты
Ryzen Threadripper 3960X — 24-ядерный семинанометровый процессор
В Сети появилась информация о процессоре Ryzen Threadripper 3960X.
iXBT.com 03:03
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Здоровье
Врачи рассказали, к чему приводит «ком в горле»
Известный врач Сергей Агапкин сообщил, что такое ощущение, как «ком в горле» может свидетельствовать о серьезной болезни.
Первый Тульский 00:48
Экономика
В «Лукойле» утвердили новые принципы дивидендной политики
По словам главы «Лукойла» Вагита Алекперова, новые принципы дивидендной политики являются важным результатом работы по непрерывному улучшению практик корпоративного управления и совершенствованию финансовой политики компании.
REGNUM вчера в 08:30
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Политика
МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
RT на русском 06:56
Гаджеты
Huawei Watch GT 2 выходят в России по цене 14 990 рублей
С 17 октября в России стартовал прием предварительных заказов на «умные» часы Huawei Watch GT 2. Приобрести гаджет в российских магазинах можно будет с 24 октября.
MobiDevices 09:29
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Политика
Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Вечерняя Москва вчера в 06:52
Политика
Эрдоган и Пенс начали переговоры в Анкаре
В Анкаре началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса.
Вестник Кавказа 09:17
Происшествия
Экс-майора Дымовского арестовали на месяц
Коммерсантъ 10:20
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости вчера в 06:02
Гаджеты
Крупная китайская компания TCL выпустила смартфон для России
Компания TCL, которой принадлежат торговые марки Alcatel и BlackBerry представила свой первый смартфон для России.
REGNUM 02:25
Армия и оружие
Курды на семь часов заблокировали конвой с российскими военными
Переговоры о возможности проезда велись на протяжении семи часов, но завершились безрезультатно, после чего конвой уехал.
Lenta.ru 12:06
Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
В Дагестане в школу в селе Уллуая ворвался вооруженный топором мужчина в маске Джокера, передает РЕН.
Газета.Ru 11:30
Происшествия
В России увеличилось число раскрытых преступлений
Количество раскрытых уголовных дел о преступлениях прошлых лет увеличилось на 10%, — отметил Бастрыкин.
News.ru вчера в 13:12
Киберспорт
Riot Games анонсировала анимационный сериал по League of Legends
Inc-news.ru вчера в 14:53
Армия и оружие
О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции
Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.
Военное обозрение 06:30