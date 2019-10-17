Экономика
RT на русскомРосстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
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Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года.
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Кино
В сети появился трейлер фильма «Лёд 2»
Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Космос
Virgin Galactic показала костюмы для космических туристов
Космические путешественники смогут оставлять себе комплекты одежды для полетов на память в качестве сувениров Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.
Политика
Бывший спикер Рады Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Ряд западных политиков давят на украинского президента Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по разрешению ситуации в Донбассе.
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Политика
Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
Политика
Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter
«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Космос
Сразу две женщины впервые выйдут в открытый космос
Сразу две женщины впервые выйдут в открытый космос.
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись два жилых дома
Пожарные борются с возгоранием, охватившим два двухэтажных деревянных дома в пригороде Южно-Сахалинска, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
Политика
В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы
На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Общество
Температурный рекорд 1990 года побит в Москве
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
Космос
Астрономы заявили о высоком давлении на краю Солнечной системы
Астрономы заявили, что запущенные несколько десятилетий назад космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" зафиксировали высокое давление на границе Солнечной системы.
Общество
Микробиолог Чарльз Герб назвал самое грязное место в квартире
Происшествия
Экс-майора Дымовского арестовали на месяц
Экс-полицейский, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), отправился в СИЗО до 15 ноября.