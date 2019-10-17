с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года.

Кино В сети появился трейлер фильма «Лёд 2» Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.

Политика Министр энергетики США подал в отставку Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Космос Virgin Galactic показала костюмы для космических туристов Космические путешественники смогут оставлять себе комплекты одежды для полетов на память в качестве сувениров Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.

Экономика Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.

Политика Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.

Политика Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter «Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».

Здоровье Травматологи Челябинска уволились из больницы Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.

Происшествия В пригороде Южно-Сахалинска загорелись два жилых дома Пожарные борются с возгоранием, охватившим два двухэтажных деревянных дома в пригороде Южно-Сахалинска, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

Политика В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.