с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Космос Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр должны заменить один из блоков системы энергопитания Международной космической станции.

Авто «Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент опубликовал детали Судя фото, опубликованным на сайте Роспатента, "Русскому Прадо" достанется иной информационно-развлекательный комплекс, модернизированный центральный тоннель с другим рычагом КПП, электронный "ручник" и удобный подлокотник.

Энергетика «Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Общество Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева высказалась против отмены моратория на смертную казнь в России.

Политика В России получены новые доказательства принадлежности арктического шельфа У российского Минобороны теперь есть новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, которое прошло в Санкт-Петербурге.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Происшествия В Севастополе задержан директор департамента архитектуры Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Происшествия Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.

Политика Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.

Общество Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.

Футбол Лунев вернется в ворота «Зенита». Бабурин – в Петербург Вратари Андрей Лунев против Егора Бабурина Основной голкипер «Зенита» получил возможность отдохнуть и перезагрузиться, не сыграв в матче предыдущего тура чемпионата с «Уралом» и за сборную России, а теперь должен вернуться в стартовый состав.

Происшествия Внук Назарбаева получил условный срок за нападение на полицейского Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 30-летний Айсултан Назарбаев приговорён к году и шести месяцам тюрьмы условно за нападение на полицейского в Лондоне.

Политика Юнкер прослезился, попрощавшись с работой в институтах ЕС Уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прослезился на итоговой пресс-конференции саммита ЕС, прощаясь с работой в институтах Евросоюза, передает ТАСС с места событий.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Культура Татьяна Буланова выпустила новый футуристический клип Российская певица Татьяна Буланова опубликовала новый клип на песню «Играю в прятки на судьбу».

Культура Пригожин ответил Кормухиной на претензии к Гагариной Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал "несусветной глупостью" иск рок-певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.

Общество В Каталонии началась всеобщая забастовка В Каталонии началась всеобщая забастовка сторонников независимости региона.

Армия и оружие Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.

Финансы Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

Музыка Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

Космос SpaceX запустит на орбиту еще 30 тысяч спутников Компания SpaceX из США планирует запустить на земную орбиту ещё 30 тысяч спутников.