с чего всё началось

За январь-сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении. Денежные доходы россиян (в среднем на душу населения) в III квартале выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,085 тыс. рублей.

Политика Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.

Экономика Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики РФ в два раза Рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,9% против 0,9% во втором квартале.

Армия и оружие Украина планирует создать угрозу Черноморскому флоту Украина разрабатывает противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», с помощью которой планирует контролировать акваторию Черного моря.

Авто Компания Lexus зарегистрировала товарный знак LX 600 Стало известно, что Lexus зарегистрировал новый товарный знак в американском патентном ведомстве.

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Политика Путин предложил отменить международный взнос России Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.

Происшествия Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.

Кино Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы» В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

Хоккей СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь» В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.

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Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

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Армия и оружие Спецпредставитель США рассказал о соглашении с Турцией по Сирии Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что соглашение между Штатами и Турцией о прекращении огня и создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии касается лишь определенного участка.

Происшествия В Нидерландах семья девять лет пряталась в подвале дома Полицейские обнаружили в гостиной дома лестницу, которая ведет в подвал, где находились 58-летний мужчина и его пятеро детей.

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Общество Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).

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Армия и оружие Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.