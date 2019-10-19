Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать2457
с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf
).
РБК17 октября в 09:50

Подробнее о событии

Блогер Горный: Перед пресс-конференцией Путина россиянам рассказали о росте их доходов

FreeNews-Volga02:58

Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

ТАСС17 октября в 11:05

Александр Шохин: Рост доходов россиян на 3% - сезонная радость Росстата. За год, увы - будет чуть больше нуля

Комсомольская правдавчера в 08:12

Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян

Газета.Ruвчера в 03:01

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

РИА Новости17 октября в 13:04

Эксперты объяснили, почему Росстат постоянно меняет методики подсчета

Реальное времявчера в 10:59

Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян

РБК17 октября в 10:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Армия и оружие

Американцы разбомбили свою авиабазу в Сирии

РБК 10:51
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут

Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда 03:11
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Общество

Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек

В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Армия и оружие

Эрдоган рассказал об условии для прекращения военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что военная операция турецкими солдатами не прекратится, если курдские формирования не согласятся покинуть данный регион к ночи вторника.
News-24.ru 06:49
Фигурное катание

Тарасова назвала исторической победу Щербаковой на этапе Гран-при

Газета.Ru 10:14
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

РИА Новости 04:32
Происшествия

На прибывшем в Таллин из Финляндии пароме нашли тела мужчины и женщины

РБК 08:57
Единоборства

Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым

ProstoProSport 05:30
Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:35
Игры

Опубликованы системные требования к Need for Speed Heat

На днях компания выложила в сеть Origins системные требования для своей новинки Need for Speed: Минимальные системные требования: Процессор: Intel Core i5-3570/FX-6350 или аналогичный; ОЗУ: 8 Гбайт; Видеокарта: GeForce GTX 760/Radeon R9 280x или аналогичный; Жесткий диск: 50 Гбайт.
Goroday.ru вчера в 12:17
Политика

В Сербии назвали визит Медведева очень успешным

РИА Новости 09:24
Происшествия

В Хабаровске на соревнованиях погиб росгвардеец

Боец Росгвардии погиб в Хабаровске во время проведения соревнований.
РБК 11:04
Происшествия

При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли 13 человек

Из-за разрушения дамбы в Курагинском районе погибли 13 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.
Православие и Мир вчера в 02:07
Общество

Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС

Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru 11:57
Авто

Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом

На мощные машины (с моторами на 150-200 л.с.) самые низкие ставки транспортного налога действуют в республиках Ингушетия (10 рублей за силу), Саха (17 рублей) и Магаданской области (15 рублей).
Автоновости дня 18 октября в 09:37
Общество

Грузинские актеры устроили протест из-за гастролей российского театра

Актеры местного театра устроили протест из-за гастролей в Кутаиси (Грузия) московского театра «У Никитских ворот».
Известия 12:01
Происшествия

В Петербурге маршрутка врезалась в трамвай

RT на русском 12:17
Здоровье

Какие продукты содержат много кальция, рассказали специалисты

Пермь открытая 08:04
Шоу-бизнес

Саша Артемова впервые показала дочь

19 сентября экс-участница скандального телешоу впервые стала мамой — 24-летняя Саша Артемова родила девочку.
StarHit.ru 12:00
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 18 октября в 14:43
Политика

Шойгу прибыл в Китай для участия в форуме по безопасности

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел с официальным визитом в Китай для участия в IX Сяншаньском форуме по безопасности, об этом 20 октября рассказала пресс-секретарь главы оборонного ведомства Россияна Марковская в интервью журналистам.
REGNUM 11:55
Общество

Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Политика

Помпео: Вашингтон не пытался давить на Киев

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти США не пытались давить на Украину с целью добиться от страны каких-либо действий в обмен на оказание финансовой и военной помощи.
Газета.Ru 12:04
Наука

Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек

Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
N+1 17 октября в 20:02
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 18 октября в 12:03
Теннис

Андрей Рублёв выиграл «ВТБ Кубок Кремля»

В первом сете финального матча Адриан Маннарино навязал Рублёву борьбу, выиграв четыре гейма, однако забрать сет не сумел: 6:4, первая партия осталась за хозяином корта.
Газета Metro 12:04
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 11:14
Политика

В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное