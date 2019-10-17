Экономика
RT на русскомРосстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
Читать в источнике
Оценить1616
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Политика
Зеленский озвучил условия реализации «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых "формула Штайнмайера" будет включена в украинское законодательство.
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
Политика
Великобритания и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
Политика
Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Авто
В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»
Гаджеты
Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11
Как сообщает ToDay News Ufa, обновить смартфоны смогут владельцы моделей Redmi K20, Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, а моделей телефонов Xiaomi Mi 8, Mi 9 SE, Mi Mix 2S, Mi Max 3 и Mi Mix 2. Выход обновления для «глобальной» версии состоится 16 октября.
Кино
На «Оскар» за анимацию претендуют четыре аниме
Если с номинацией на «Оскар» всё получится, как у Мамору Хосода с его аниме «Мирай из будущего» в прошлом году, то у «Дитя погоды» будут мощные американские конкуренты, включая ту же «Историю игрушек 4», например.
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.
Политика
В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.
Экономика
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
В рамках 3-го тура Евролиги между собой встречались два российских клуба — ЦСКА и «Химки».
Технологии
В России завершились испытания экономичной версии Sukhoi Superjet 100
На подмосковном аэродроме Жуковский завершились летные испытания самолета Sukhoi Superjet 100 с горизонтальными законцовками крыла (сайберлетами), которые позволят значительно экономить топливо при взлете и посадке судна, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича, основательница музея «Гараж» Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, сообщают зарубежные СМИ.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Футбол
Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
Гаджеты
Samsung может выпустить смартфон с подэкранной камерой в 2020 году
Компания Samsung готовится выпустить в 2020 году смартфон с камерой, расположенной под дисплеем.
Хоккей
Никита Гусев помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс»
"Нью-Джерси Дэвилз" на своей площадке обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Никита Гусев.
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
Здоровье
Врачам «скорой» разрешат оказывать помощь без согласия пациента
Депутаты предложили наделить медицинских работников «скорой» правом оказывать помощь гражданину, который не в состоянии дать на это согласие.
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.