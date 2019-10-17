с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Политика Великобритания и ЕС договорились о Brexit Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.

Происшествия Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.

Культура Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».

Гаджеты Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11 Как сообщает ToDay News Ufa, обновить смартфоны смогут владельцы моделей Redmi K20, Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, а моделей телефонов Xiaomi Mi 8, Mi 9 SE, Mi Mix 2S, Mi Max 3 и Mi Mix 2. Выход обновления для «глобальной» версии состоится 16 октября.

Кино На «Оскар» за анимацию претендуют четыре аниме Если с номинацией на «Оскар» всё получится, как у Мамору Хосода с его аниме «Мирай из будущего» в прошлом году, то у «Дитя погоды» будут мощные американские конкуренты, включая ту же «Историю игрушек 4», например.

Общество Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.

Политика В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.

Экономика Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.

Технологии В России завершились испытания экономичной версии Sukhoi Superjet 100 На подмосковном аэродроме Жуковский завершились летные испытания самолета Sukhoi Superjet 100 с горизонтальными законцовками крыла (сайберлетами), которые позволят значительно экономить топливо при взлете и посадке судна, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Шоу-бизнес Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича, основательница музея «Гараж» Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, сообщают зарубежные СМИ.

Политика США вводят пошлины на европейские товары В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.

Хоккей Никита Гусев помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс» "Нью-Джерси Дэвилз" на своей площадке обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Никита Гусев.

Общество Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.