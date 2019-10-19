с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Наука Чем нас лечат: псориаз. Зима близко Как стрептококк может вызывать псориаз и заставить иммунитет возненавидеть клетки родного организма, как отличить эту болезнь от похожих, почему от дерматологических проблем может помочь солнечный свет и какие простые и бесплатные меры добавят вам очков в борьбе с симптомами болезни, рассказывает Indicator.Ru.

Политика Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х «Комсомольская правда» составила список бывших российских чиновников, занимавших государственные должности в 1990-х годах и впоследствии покинувших страну.

Армия и оружие Атака курдов-террористов унесла жизнь турецкого военного в Сирии Стоит отметить: инцидент, который унес жизнь турецкого военного, произошел, несмотря то, что были достигнуты определенные договоренности о прекращении огня.

Общество Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.

Авто Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.

Фигурное катание Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Футбол «Интер» переиграл «Сассуоло» с дублями Лукаку и Мартинеса Футбольный миланский клуб "Интер" переиграл команду "Сассуоло" в матче восьмого тура итальянской футбольной Серии А. Игр состоялась на поле стадиона "Мапей-Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии и закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Общество Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.

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Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.

Авто Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.

Происшествия Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ брехней Мать девочки, попавшей в одну из орловских больниц в истощенном состоянии, отреагировала на сообщения СМИ об издевательствах над ребенком, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.

Энергетика Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.

Армия и оружие Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.

Игры Опубликованы системные требования к Need for Speed Heat На днях компания выложила в сеть Origins системные требования для своей новинки Need for Speed: Минимальные системные требования: Процессор: Intel Core i5-3570/FX-6350 или аналогичный; ОЗУ: 8 Гбайт; Видеокарта: GeForce GTX 760/Radeon R9 280x или аналогичный; Жесткий диск: 50 Гбайт.

Политика Глава Киевской ОГА подал в отставку Напомним, как сообщало информационное агентство «УНИАН», 10 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна в качестве главы Киевской ОГА и назвал его «профессиональным специалистом» и «действительным менеджером».

Футбол «Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче Примеры «Реал», потерпев поражение, упустил возможность вернуться на первое место и после девяти туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на одно очко.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Здоровье В Сызрани пяти пациентам поставлен смертельно опасный диагноз Диагноз был поставлен пяти сызранцам, четырем жителям Октябрьска и двум сельчанам из Сызранского района.