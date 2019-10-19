с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Происшествия СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.

Происшествия В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

Политика Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

Энергетика Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Армия и оружие Президент Турции поставил курдам ультиматум ИА «Ореанда-Новости» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае, если условия договорённости между Анкарой и Вашингтоном не будут выполнены, вооружённые силы возобновят проведение военной операции «Источник мира» на северо-восточных территориях Сирии.

Авто Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.

Авто Внедорожник Hummer может вернуться на рынок в качестве электромобиля Компания заявила, что планирует инвестировать 8 миллиардов долларов в разработку электромобилей и автомобилей с автономным управлением, запуская 20 новых электромобилей на мировой рынок к 2023 году, и добавила, что компания стремится к электрическому будущему.