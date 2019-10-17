Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
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Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

ТАСС11:05

Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян

РБК10:56

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3%

Московский Комсомолец10:08

Реальные доходы россиян выросли на 3%

Газета.Ru10:27

Росстат сообщил о резком росте реальных доходов россиян

Известия10:41

Рост реальных располагаемых доходов россиян в 3-м квартале составил 3% - Росстат

Финмаркет09:46

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

RT на русском10:14
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Минтранс и ГИБДД поддерживают снижение нештрафуемого лимита скорости до 10 км/ч.
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Медведев призвал не засорять русский язык

Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил не засорять русский язык ненужными заимствованиями из иностранных языков.
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
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Honda показала первое изображение нового Jazz

Honda Jazz, известная на некоторых рынках под именем Fit, готовится к смене поколения.
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Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
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Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

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В Екатеринбурге суд арестовал обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной

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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отверг призыв замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамина Моро принять меры для закрытия скандально известного сайта "Миротворец", публикующего адреса людей, которых создатели сайта считают врагами Украины.
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Компания Wargaming выпустила обновление онлайнового военного экшена World of Warships, открывающее ранний доступ к ветке итальянских крейсеров, необычному снаряжению, игровому событию и порту Таранто.
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