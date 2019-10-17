Экономика
RT на русскомРосстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
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Политика
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным.
Газета.Ru 06:06
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Происшествия
На главреда завели дело об изнасиловании пьяной журналистки
Против главного редактора муниципальной газеты Великого Новгорода Михаила Боголюбова возбудили уголовное дело по факту изнасилования 33-летней журналистки местного онлайн-издания Алины Щегловой, сообщили в региональном СК.
Газета.Ru 09:33
Транспорт
ГИБДД намерена заменить дорожные камеры-треноги на новые устройства
Татар-информ вчера в 15:21
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.
Lenta.ru 09:11
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Политика
Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Коммерсантъ 09:21
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 03:53
Гаджеты
Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор Mi Surface Display
Игромания.ру 06:36
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Транспорт
Минтранс поддержал снижение нештрафуемого скоростного лимита
Минтранс и ГИБДД поддерживают снижение нештрафуемого лимита скорости до 10 км/ч.
Известия 09:25
Политика
Медведев призвал не засорять русский язык
Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил не засорять русский язык ненужными заимствованиями из иностранных языков.
News.ru 07:20
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Авто
Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback
Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.
Автоновости дня вчера в 09:12
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM вчера в 15:30
Авто
Honda показала первое изображение нового Jazz
Honda Jazz, известная на некоторых рынках под именем Fit, готовится к смене поколения.
Motor вчера в 04:43
Политика
Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине
Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
News.ru вчера в 07:25
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий вчера в 15:55
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 09:15
Происшествия
В Екатеринбурге суд арестовал обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной
Областная газета 07:35
Политика
Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Политика
На Украине задержан Олег Гладковский, подозреваемый в хищениях
На Украине задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях Олег Гладковский, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:40
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Политика
Спикер парламента Украины отверг призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отверг призыв замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамина Моро принять меры для закрытия скандально известного сайта "Миротворец", публикующего адреса людей, которых создатели сайта считают врагами Украины.
ТАСС 09:27
Технологии
В World of Warships появились новые итальянские крейсеры
Компания Wargaming выпустила обновление онлайнового военного экшена World of Warships, открывающее ранний доступ к ветке итальянских крейсеров, необычному снаряжению, игровому событию и порту Таранто.
3DNews 08:25