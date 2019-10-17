с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Хоккей Бабаев: в КХЛ привыкли лизать задницу легионерам Не понимаю, почему у нас не везде так. Понятно, что в командах есть классные иностранцы. У нас привыкли им задницу лизать.

Политика Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.

Культура Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.

Футбол Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.

Здоровье Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.

Политика Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.

Политика CBS: в США умер конгрессмен-демократ Элайджа Каммингс Председатель спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд) умер в возрасте 68 лет.

Армия и оружие Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019» Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».

Шоу-бизнес Шарлиз Терон ответила на слухи о романе с Брэдом Питтом На шоу Эллен Дедженерес пригласили актрис Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, где они обсудили возможный роман Терон с Брэдом Питтом.

Политика РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Политика Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании Осужденный в России к 14 годам колонии норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании, сообщил РИА Новости представитель его защиты.

Армия и оружие Асад пообещал противостоять турецкой агрессии всеми способами «Сирия будет противостоять агрессии, развязанной Турцией против нашей страны, на всей сирийской территории и всеми возможными законными методами и средствами», — цитирует Асада ТАСС.

Гаджеты Huawei планирует выпустить смартфон с двумя ОС Китайская компания Huawei планирует выпустить смартфон, позволяющий переключаться между Android и собственной разработкой компании – HarmonyOS.

Политика Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами, передаёт РИА Новости.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Шоу-бизнес Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.

Общество В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Шоу-бизнес Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2» Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.

Экономика Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Происшествия Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной урне в сотрудника Росгвардии на акции протеста 27 июля.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Транспорт Минтранс поддержал снижение нештрафуемого скоростного лимита Минтранс и ГИБДД поддерживают снижение нештрафуемого лимита скорости до 10 км/ч.