с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Кино Netflix представил новый тизер «Ведьмака» Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Общество Запуск криптовалюты Дурова может быть отложен из-за США Запуск блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram могут отложить из-за судебного запрета в США.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Здоровье «Роскосмос» не вывозит обломки ракет, упавших на Алтае На территории Республики Алтай остаются упавшие сюда фрагменты отделяющихся частей ракет-носителей, стартовавших с Байконура.

Кино В сети появился трейлер фильма «Лёд 2» Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Политика Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Культура Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».

Авто Опубликовали снимки Nissan X-Trail нового поколения Nissan не называет дату дебюта нового поколения модели, но, судя по тому, что новинка проходит тестовые испытания на дорогах общего пользования, X-Trail 2020 модельного года мы увидим в следующем году.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.

Происшествия Самолёт из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира Самолет А-330 "Аэрофлота", выполнявший в среду рейс Дели-Москва, утром вынужденно сел в Ташкенте из-за болезни пассажира - гражданки Индии.

Политика Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».

Политика Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения Сотрудников правоохранительных органов наделили правом объявлять гражданам официальные предостережения.

Финансы Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября Официально установленный Центробанком курс доллара на 17 октября вырос по сравнению со вчерашним днем и составляет 64,34 руб.

Экономика Уровень долговой нагрузки россиян впервые вырос за четыре года Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, показывающее уровень закредитованности наших граждан, повысилось за полгода на 1,64 процентного пункта, и достигло на 1 октября 2019 года 24,6%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Гаджеты Realme привезёт в Россию мощный бюджетник с 5000 мАч и NFC Китайский бренд Realme назвал дату выхода в России смартфонов Realme 5 и Realme 5 Pro. Первая модель работает на процессоре Snapdragon 665.

Наука Физические упражнения могут снизить риск развития рака и ослабить его симптомы По мнению авторов инициативы, спорт важен для профилактики онкологических заболеваний и может снизить риск развития рака толстой кишки, молочной железы, эндометрия, почек, мочевого пузыря, пищевода и желудка.

Политика Обвиняемые в США украинские партнеры Джулиани сделали заявление в суде Выходцы из Украины и бизнесмены Андрей Кукушкин, Дэвид Коррия, которые являются партнерами личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, ответили на предъявленные им обвинения в федеральном суде Манхеттена.

Авто Завод Haval в России начал производство купе-кроссовера Haval F7x После презентации первые партии купе-кроссовера поступят к дилерам. По сути новинка является тем же F7, но с купеобразным кузовом.