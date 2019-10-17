Экономика
RT на русскомРосстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
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Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).РБКвчера в 09:50
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Рост реальных располагаемых доходов россиян в 3-м квартале составил 3% - Росстат
Финмаркетвчера в 09:46
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Lenta.ru 06:30
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Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 10:05
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Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.
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Комсомольская правда вчера в 19:25
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Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
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Медиазона вчера в 06:52
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Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
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Юнкер прослезился, попрощавшись с работой в институтах ЕС
Уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прослезился на итоговой пресс-конференции саммита ЕС, прощаясь с работой в институтах Евросоюза, передает ТАСС с места событий.
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Газета.Ru 07:37
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Шоу-бизнес
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Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа
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