с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Происшествия Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.

Общество В Каталонии началась всеобщая забастовка В Каталонии началась всеобщая забастовка сторонников независимости региона.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Происшествия Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.

Шоу-бизнес Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Происшествия На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.

Политика На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Происшествия В Челябинске учительница умерла во время школьного конкурса В челябинской школе № 39 учительница начальных классов умерла во время конкурса чтецов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета образования.

Политика «Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной «До украинских партнёров, до европейских партнёров наша позиция доведена, что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — цитирует Интерфакс Миллера.

Шоу-бизнес Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.

Политика В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Происшествия На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.

Политика Россия получила новые доказательства принадлежности арктического шельфа Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российское Минобороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.

Происшествия Полковник-миллиардер Захарченко попросил суд об оправдании Бывший полковник-миллиардер антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко закончил прения по своему делу, попросив Мосгорсуд о своем оправдании.

Энергетика В Польше опровергли увеличение мощностей для поставок газа на Украину «В связи с пресс-релизами, опубликованными украинскими компаниями "Уктрансгаз" и "Нафтогаз", об увеличении доступной пропускной способности соединяющего Польшу и Украину газопровода до 6,6 млрд кубометров в год, Gaz-Sistem сообщает, что существующая газовая инфраструктура на польско-украинской границе не позволяет поставлять такой объем газа из Польши на Украину», - говорится в сообщении.