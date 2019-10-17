Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
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с чего всё началось
Росстат опубликовал статистику
 по доходам граждан в третьем квартале 2019 года, согласно которой рост среднедушевых доходов достиг 7,8 процента по сравнению с тем же периодом 2018 года, а рост реальных располагаемых доходов составил три процента.
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