Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
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Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян

РИА Новости11:13

Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

ТАСС11:05

Рост реальных располагаемых доходов россиян в 3-м квартале составил 3% - Росстат

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Росстат отрапортовал о росте доходов населения

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Росстат сообщил о резком росте доходов россиян

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Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян

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Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

RT на русском10:14
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 11:59, Вашингтон
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