с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Происшествия В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае Спасатели обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Авто Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».

Армия и оружие Президент Турции поставил курдам ультиматум ИА «Ореанда-Новости» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае, если условия договорённости между Анкарой и Вашингтоном не будут выполнены, вооружённые силы возобновят проведение военной операции «Источник мира» на северо-восточных территориях Сирии.

Политика Конгрессмены намерены помешать Трампу провести саммит G7 в его отеле Ряд влиятельных американских конгрессменов 18 октября представили законопроект, цель которого — помешать проведению саммита «большой семерки» в июне 2020 года в отеле президента США Дональда Трампа.

Происшествия В Красноярске благополучно сел предположительно заминированный лайнер Пассажирский самолет, запросивший экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о заложенной на борту бомбе, благополучно приземлился, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Общество Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Политика Горбачев сообщил об обращении к Путину Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что некоторое время назад он посылал обращение президенту России Владимиру Путину .

Происшествия В Екатеринбурге рабочих завалило грунтом Двое рабочих погибли под завалом грунта в микрорайоне Академический (Екатеринбург), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Последнее селфи: жительница Владивостока погибла в ущелье Дарданеллы В Приморском крае 19 октября произошел несчастный случай: при попытке сделать селфи в живописном месте погибла жительница Владивостока 1978 года рождения.