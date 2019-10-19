с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Фигурное катание Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Общество Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.

Технологии В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.

Происшествия В ходе протестов в Каталонии за сутки задержали более 50 человек Более 50 человек были задержаны на всей территории испанского автономного сообщества Каталония в ходе беспорядков, происходивших в день всеобщей забастовки в пятницу и в ночь на субботу.

Происшествия СКР назвал основную версию прорыва дамбы в Красноярском крае В качестве приоритетной версии прорыва дамбы в Красноярском крае рассматриваются нарушения при проведении золотодобывающих работ, сообщил Следственный комитет России (СКР).

Происшествия В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

Политика Трамп признался в симпатии к России Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".

Происшествия Двое рабочих погибли под завалами грунта в Екатеринбурге Двое рабочих, оказавшихся под грунтом при проведения земляных работ в субботу вечером в Екатеринбурге, погибли.

Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Шоу-бизнес Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.

Происшествия Lada протаранила ограждение на трассе М-11 — погибла пассажирка Водитель автомобиля Lada наехал на разделительное ограждение на трассе «Москва — Петербург», в результате чего погибла пассажирка.

Культура Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.

Энергетика В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».

Политика Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.

Здоровье В России увеличилась средняя продолжительность жизни Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Футбол ФК «Оренбург» принимает на своем поле ФК «Крылья Советов» 20 октября на стадионе «Ростоши» в Оренбурге состоится матчи принципиальных соперников – футбольных клубов «Оренбург» и «Крылья Советов».

Происшествия СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.

Экономика Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.

Энергетика Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.