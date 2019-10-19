с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Политика Горбачев рассказал о своем обращении к Путину Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".

Происшествия При пожаре под Ярославлем погибли пять детей Пятеро детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Происшествия Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Происшествия Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.

Происшествия Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.

Общество В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

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Политика Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.

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Футбол Владелец «Милана» не планирует продавать клуб Американская компания Elliott Management, которая является владельцем «Милана», опровергла информацию о желании продать клуб.

Армия и оружие Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».