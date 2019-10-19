с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.

Происшествия Боец Росгвардии погиб во время экзамена Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.

Наука Ученые нашли в организме немецких детей одиннадцать видов микропластика С 2014 по 2017 год ученые провели лабораторные исследования крови и мочи 2500 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Общество Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.

Происшествия По факту стрельбы в центре Саратова задержан один человек Напомним, в ночь с 18 на 19 октября во время конфликта между двумя нетрезвыми компаниями в кафе один из участников потасовки открыл стрельбу в воздух из автомата.

Политика Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit Палата общин британского парламента проголосовала за поправку депутата Оливера Летвина, согласно которой Brexit будет отсрочен даже если парламент Великобритании одобрит новую сделку.

Теннис Андрей Рублёв выиграл «ВТБ Кубок Кремля» В первом сете финального матча Адриан Маннарино навязал Рублёву борьбу, выиграв четыре гейма, однако забрать сет не сумел: 6:4, первая партия осталась за хозяином корта.

Политика Помпео: Вашингтон не пытался давить на Киев Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти США не пытались давить на Украину с целью добиться от страны каких-либо действий в обмен на оказание финансовой и военной помощи.

Авто Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.