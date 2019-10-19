с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.

Происшествия После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Происшествия Макгрегора обвинили в изнасиловании Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.

Общество Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска» Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".

Общество В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".

Политика Путин провел телефонные переговоры с Меркель Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.

Авто Skoda продемонстрировала новую Skoda Octavia Компания Skoda показала на эскизах новую Skoda Octavia, в которой уже не будет двойных фар, а дизайн выполнят в стилистике флагманской модели «Суперб».

Энергетика Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.

Армия и оружие Американцы бросили свою военную базу в Сирии Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.

Футбол Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1 Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.

Общество Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.

Общество Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.

Политика Украинский депутат пообещал добраться до Скабеевой Украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о создании в Раде объединения для возвращения территорий на Кубани и пообещал добраться до телеведущей Ольги Скабеевой.

Политика Трамп признался в симпатии к россиянам Президент США Дональд Трамп на фоне заявлений экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес ряда политиков заявил, что та сошла с ума, и признался в симпатии к россиянам.

Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.

Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Футбол «Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.

Космос NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.

Политика Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).