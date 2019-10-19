Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
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Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf
).
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