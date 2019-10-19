с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Происшествия Под Красноярском было разрушено пять дамб Всего пять дамб оказались разрушенными после прорыва в Красноярском крае. Об этом сообщает сайт СК России.

Гаджеты Эксперты считают, что Intel не суждено догнать TSMC в сфере литографии На этой неделе компания TSMC отчиталась о результатах деятельности в третьем квартале, ещё раз напомнив о своём прогрессе в сфере освоения новых ступеней литографии.

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Шоу-бизнес Пугачева написала, на кого похож сын Собчак Российская певица Алла Пугачева заявила, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон похож на своего дедушку, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Происшествия В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Армия и оружие Военных США перебрасывают из Сирии в Ирак Шеф Пентагона Марк Эспер заявил о перебрасывании американских солдат в Западный Ирак с северо-востока Сирии.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой принял присягу 12-летний сын Дмитрия Певцова, рожденный в браке с актрисой Ольгой Дроздовой, стал кадетом и принял воинскую присягу.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Общество Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.

Гаджеты Обновление iOS сломало отправку файлов в новых iPhone Предполагается, что проблема возникла из-за нового чипа U1, а он, как известно, отвечает за работу в новых моделях в формате сверхширокополосной связи (UWB).

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Фигурное катание Опубликовано видео победного проката Щербаковой на Skate America В Интернете появилось видео проката Анны Щербаковой на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе.

Армия и оружие Совместные учения десантников России и Белоруссии стартовали в Бресте 20 октября 2019 года на полигоне «Брестский» (Республика Беларусь) стартовало совместное российско-белорусское тактическое учение сил специальных операций ВС Республики Беларусь и воздушно-десантных войск России, — говорится в сообщении.

Здоровье Медики рассказали, почему стоит полюбить пешие прогулки Британские медики назвали причины, почему стоит чаще прогуливаться на свежем воздухе.

Армия и оружие Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.

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