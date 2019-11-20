Экономика

REGNUMREGNUMРосстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре

По оценке Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в октябре составила 45 541 рублей, что на 7,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Реальные располагаемые денежные доходы населения за период с начала 2019 года выросли на 0,2% в годовом выражении.
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Реальная зарплата в сентябре выросла на 3,1% в годовом выражении

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
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Общество

В Москве наблюдается рекордно высокое давление

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей России о рекордном повышении атмосферного давления, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 03:43
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Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов из-за проблем с безопасностью.
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Сотрудники ИАЭТ предполагают, что фигурку изготовили представители подвида древних людей - денисовцы (появились на Алтае примерно 300 тысяч лет назад), но под влиянием человека разумного (homo sapiens), который в то время активно селился в разных местах.
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Очевидцы сообщили о загоревшемся корабле в Керчи

«Служба пожаротушения МЧС не подтверждает информацию о том, что в Керченском проливе горит судно», — заявил «Керчи ИНФО» начальник службы пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Крыму.
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Работающие пенсионеры могут получить прибавку вместо индексации

Стоит отметить, что эта сумма существенно меньше, чем индексация в 6,6%, которую получат неработающие пенсионеры с 1 января.
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Хабиб назвал Макгрегора идиотом

Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отношение и возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
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Армия и оружие

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В Турции пропал российский футболист Садаев

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На здоровье жалуется Александр Семчев после похудения на 100 кг

После похудения Александр Семчев изменился до неузнаваемости. Актеру удалось сбросить 100 кг.
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Новый катализатор на основе «троянских коней» разрушит рак изнутри

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В Челябинске вахтер больницы до смерти забил пациента

Как сообщили в СК РФ, 15 ноября в больнице Ленинского района Челябинска 35-летний вахтер вступил в конфликт с 37-летним пациентом, госпитализированным днем ранее.
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Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes

В рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые вошли президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков.
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Новую Chevrolet Niva показали дилерам

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Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян

Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
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Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
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Золотому матчу «Зенита» исполнилось 35 лет

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Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
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