По оценке Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в октябре составила 45 541 рублей, что на 7,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Реальные располагаемые денежные доходы населения за период с начала 2019 года выросли на 0,2% в годовом выражении.

Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре

Политика Зеленский ответил Лукашенко на предложение о пограничниках в Донбассе Владимир Зеленский, президент Украины, отказался от предложения своего белорусского коллеги относительно размещения на границе с Россией в Донбассе пограничников из Белоруссии.

Политика Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2» Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.

Экономика В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.

Политика ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.

Общество В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

Политика ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.

Общество В Москве наблюдается рекордно высокое давление Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей России о рекордном повышении атмосферного давления, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Наука На Алтае найдена фигурка пещерного льва возрастом 45 тысяч лет Сотрудники ИАЭТ предполагают, что фигурку изготовили представители подвида древних людей - денисовцы (появились на Алтае примерно 300 тысяч лет назад), но под влиянием человека разумного (homo sapiens), который в то время активно селился в разных местах.

Происшествия Очевидцы сообщили о загоревшемся корабле в Керчи «Служба пожаротушения МЧС не подтверждает информацию о том, что в Керченском проливе горит судно», — заявил «Керчи ИНФО» начальник службы пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Крыму.

Экономика Работающие пенсионеры могут получить прибавку вместо индексации Стоит отметить, что эта сумма существенно меньше, чем индексация в 6,6%, которую получат неработающие пенсионеры с 1 января.

Единоборства Хабиб назвал Макгрегора идиотом Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отношение и возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

Происшествия В Челябинске вахтер больницы до смерти забил пациента Как сообщили в СК РФ, 15 ноября в больнице Ленинского района Челябинска 35-летний вахтер вступил в конфликт с 37-летним пациентом, госпитализированным днем ранее.

Авто Представили седан Nissan Sentra нового поколения Единственная силовая установка для новой Nissan Sentra в форме 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 149 л.с и 197 Нм крутящего момента предлагает на 20% больше мощности и на 16% больше крутящего момента, чем предыдущий 1,8-литровый двигатель старого поколения.

Политика Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.