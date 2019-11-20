Экономика
REGNUMРосстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре
По оценке Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в октябре составила 45 541 рублей, что на 7,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Реальные располагаемые денежные доходы населения за период с начала 2019 года выросли на 0,2% в годовом выражении.
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Политика
Зеленский ответил Лукашенко на предложение о пограничниках в Донбассе
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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Политика
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Общество
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Общество
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей России о рекордном повышении атмосферного давления, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Технологии
Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов из-за проблем с безопасностью.
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Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
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На Алтае найдена фигурка пещерного льва возрастом 45 тысяч лет
Сотрудники ИАЭТ предполагают, что фигурку изготовили представители подвида древних людей - денисовцы (появились на Алтае примерно 300 тысяч лет назад), но под влиянием человека разумного (homo sapiens), который в то время активно селился в разных местах.
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Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
В ответ Вайнер начал его перебивать, после чего Вакаров лёгким толчком сбил с ног американского эксперта.
Происшествия
Очевидцы сообщили о загоревшемся корабле в Керчи
«Служба пожаротушения МЧС не подтверждает информацию о том, что в Керченском проливе горит судно», — заявил «Керчи ИНФО» начальник службы пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Крыму.
Экономика
Работающие пенсионеры могут получить прибавку вместо индексации
Стоит отметить, что эта сумма существенно меньше, чем индексация в 6,6%, которую получат неработающие пенсионеры с 1 января.
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегора идиотом
Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отношение и возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Футбол
В Турции пропал российский футболист Садаев
Шоу-бизнес
На здоровье жалуется Александр Семчев после похудения на 100 кг
После похудения Александр Семчев изменился до неузнаваемости. Актеру удалось сбросить 100 кг.
Наука
Новый катализатор на основе «троянских коней» разрушит рак изнутри
Происшествия
В Челябинске вахтер больницы до смерти забил пациента
Как сообщили в СК РФ, 15 ноября в больнице Ленинского района Челябинска 35-летний вахтер вступил в конфликт с 37-летним пациентом, госпитализированным днем ранее.
Экономика
Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes
В рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые вошли президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
Общество
Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян
Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
Авто
Представили седан Nissan Sentra нового поколения
Единственная силовая установка для новой Nissan Sentra в форме 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 149 л.с и 197 Нм крутящего момента предлагает на 20% больше мощности и на 16% больше крутящего момента, чем предыдущий 1,8-литровый двигатель старого поколения.
Политика
Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской
Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Футбол
Золотому матчу «Зенита» исполнилось 35 лет
Происшествия
Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован
Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.