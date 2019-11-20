Экономика

REGNUMREGNUMРосстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре

За период с января по сентябрь текущего года реальная заработная плата выросла на 2,3% в годовом выражении. По оценке Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в октябре составила 45 541 рублей, что на 7,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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Реальная зарплата в сентябре выросла на 3,1% в годовом выражении

ТАСС08:58

Росстат отчитался о росте реальных зарплат в РФ

Росбалт09:09

Реальные зарплаты в России растут. Знают ли об этом россияне?

Вести.Финанс09:08

Средняя начисленная зарплата в России выросла на 7,2 процента

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Росстат обнаружил рост заработной платы россиян

Ридус09:17

Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре

REGNUM09:26

Темпы роста реальных зарплат в России увеличились на треть

ПРАЙМ08:07
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Политика

Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

Обновлено в 18:09 Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об "ужасном состоянии" возвращенных Россией кораблей.
BFM.ru 10:12
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Политика

Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»

Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.
РИА Новости 09:40
Политика

Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 11:18
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском 08:53
Футбол

Сан-Марино — Россия 0:5

Нападающий сборной России Артем Дзюба подвергся оскорблениям во время гостевого матча против национальной команды Сан-Марино в квалификации Евро-2020.
Sport24.ru вчера в 15:34
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Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
Кино

Фильм «Джокер» может получить продолжение

Neva.Today 11:10
Общество

ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 10:52
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Кино

Эмилия Кларк рассказала об ужасах съемок «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
Наша версия 10:36
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru 07:34
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Lenta.ru 09:11
Футбол

В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020

Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
RT на русском 09:45
Происшествия

На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Вести.Ru вчера в 08:50
Энергетика

Козак назвал новую цену на газ для Молдавии с «существенной» скидкой

Цена на российский газ для Молдавии «значительно» снизится с 1 января 2020 г. в связи с изменением формулы цены контракта — до $173 за тысячу кубометров, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Ведомости 11:19
Общество

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Lenta.ru 00:00
Политика

Зеленский прибыл в Луганск на открытие моста на линии соприкосновения

Газета.Ru 08:39
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Газета.Ru вчера в 02:23
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить

Известная актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку: артистка может самостоятельно ходить, нормально слышит и разговаривает.
Петербургский дневник 11:09
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк раскритиковала Софию Ротару

Ревизор.ру 11:01
Происшествия

На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме

В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Вести.Ru 04:18
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК вчера в 14:13
Политика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 07:58
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Политика

Путин допустил «мысли» о выходе из ЕС у стран Восточной Европы

Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.
REGNUM 07:45
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
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«Сибирь» – «Ак Барс»: Зарипов набрал 600-е очко за казанцев

Опытный форвард добрался до юбилея в 600 набранных очков за «Ак Барс», информирует пресс-служба клуба.
Спорт БИЗНЕС Online 10:11
Музыка

Объявлены номинанты премии «Грэмми»

Ариана Гранде претендует на победу в пяти категориях. 62-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 26 января 2020 года.
Газета.Ru 09:18
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