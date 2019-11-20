Экономика
REGNUMРосстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре
За период с января по сентябрь текущего года реальная заработная плата выросла на 2,3% в годовом выражении. По оценке Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в октябре составила 45 541 рублей, что на 7,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций США
Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско оценил уровень чемпионата России
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об уровне чемпионата России.
Общество
Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Общество
В Московском регионе задержали трёх членов ИГ
В Московском регионе задержаны три члена «Исламского государства»*, которые занимались вербовкой жителей Москвы и области для участия в сирийском конфликте.
Экономика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Экономика
Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку DataLine
Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение дочерней компанией «Ростелеком-ЦОД» 100% второго крупнейшего по числу стоек в России оператора центров обработки данных (ЦОД) DataLine, следует из сообщения компании.
Политика
Задержанные Россией украинские корабли прибывают в Очаков
Думская Украинские корабли, задержанные Россией за нарушение границы, прибывают в Очаков Николаевской области.
Здоровье
Скорая помощь «обнажила» свои проблемы перед депутатами ЗС
В Законодательном Собрании прошла встреча сотрудников Владимирской станции «Скорой помощи» с народными избранниками.
Политика
Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республикой, где ожидается открытие моста, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Футбол
Моуринью официально возглавил «Тоттенхэм»
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме
Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
МИД России отреагировал на ракетные удары Израиля по территории Сирии
Увеличение частоты израильских ракетных ударов по территории Сирии является неприемлемым и вызывает обеспокоенность российской стороны, заявлено в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном 20 ноября.
Политика
На Украине перераспределили расследование дел, связанных с Байденом
В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента президент США Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.
Общество
Госдума продлила заморозку военных пенсий
В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.