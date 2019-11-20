Экономика

REGNUMREGNUMРосстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре

За период с января по сентябрь текущего года реальная заработная плата выросла на 2,3% в годовом выражении. По оценке Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в октябре составила 45 541 рублей, что на 7,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре

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Реальная зарплата в сентябре выросла на 3,1% в годовом выражении

ТАСС08:58

Средняя начисленная зарплата в России выросла на 7,2 процента

Российская газета09:04

Росстат отчитался о росте реальных зарплат в РФ

Росбалт09:09

МЭР сообщило о росте зарплат в социальном и внебюджетном секторе

Rambler News Service09:46

Росстат обнаружил рост заработной платы россиян

Ридус09:17

Темпы роста реальных зарплат в России увеличились на треть

ПРАЙМ08:07
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Lenta.ru вчера в 14:24
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об уровне чемпионата России.
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Газета.Ru вчера в 14:12
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

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Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
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В Московском регионе задержали трёх членов ИГ

В Московском регионе задержаны три члена «Исламского государства»*, которые занимались вербовкой жителей Москвы и области для участия в сирийском конфликте.
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Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
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Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку DataLine

Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение дочерней компанией «Ростелеком-ЦОД» 100% второго крупнейшего по числу стоек в России оператора центров обработки данных (ЦОД) DataLine, следует из сообщения компании.
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республикой, где ожидается открытие моста, передает корреспондент РИА Новости.
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Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
РБК 08:19
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Моуринью официально возглавил «Тоттенхэм»

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«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
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Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
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МИД России отреагировал на ракетные удары Израиля по территории Сирии

Увеличение частоты израильских ракетных ударов по территории Сирии является неприемлемым и вызывает обеспокоенность российской стороны, заявлено в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном 20 ноября.
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На Украине перераспределили расследование дел, связанных с Байденом

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Госдума продлила заморозку военных пенсий

В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Live24 02:19
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