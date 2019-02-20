Экономика
REGNUMРосстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре
По оценке Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в октябре составила 45 541 рублей, что на 7,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Реальные располагаемые денежные доходы населения за период с начала 2019 года выросли на 0,2% в годовом выражении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
Политика
ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии
Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Общество
В городах России возникли очереди за справками для водителей
2. Очереди за справками старого образца образовались сразу в нескольких городах Изменения в правилах вызвали ажиотаж, автомобилисты стремятся успеть получить справку по прежней цене.
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
Политика
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Кино
Раскрыт секрет постельной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст»
Продюсер короткометражек «Сашенька» и «Бумеранг» Ольга Леснова в недавнем интервью рассказала о том, как снимались кадры постельной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст».
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Общество
Пензенские православные отметили Михайлов день
Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
Технологии
Китай протестировал новую технологию подмены данных GPS
По версии журнала MIT Technology Review, Китай протестировал новую технологию спуфинга GPS, которая усложнит обнаружение кораблей из Поднебесной.
Происшествия
В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Футбол
Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов побывали на первом утреннике дочери
Фото с праздника Кристина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Первый утренник @a_kharlamova_☺️, — подписала снимок актриса.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись
Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на информацию о планах Чернышева развестись в скором времени.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал Макгрегора идиотом
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз оценил перспективы своего второго боя против ирландца Конора Макгрегора, заявив, что тот должен заслужить право на поединок, и назвав оппонента идиотом.
Политика
Зеленский перечислил составляющие «украинской ДНК»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составляющих «ДНК украинцев».
Теннис
Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Мужская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2019 года в Мадриде.
Экономика
ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет
Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Наука
Шумовое загрязнение названо угрозой экологии
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Происшествия
Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован
Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Здоровье
Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза
В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
Экономика
По выдаче автокредитов в России лидирует Москва
В России за январь-октябрь 2019 года банки выдали автокредитов 598,5 млрд руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это 18,4% больше, чем за 10 месяцев 2018 года — 505,5 млрд руб. Лидером по объему выданных автокредитов за 10 месяцев в регионах России стала Москва (68,34 млрд руб.).
Общество
ГИБДД сможет без суда лишать водительских прав
Если на медицинском осмотре у гражданина будут обнаружены противопоказания к управлению автомобилем, а затем диагноз будет подтвержден, то медсправка для ГИБДД будет аннулирована, а затем автоматически будут аннулированы водительские права.