Экономика

REGNUMREGNUMРосстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре

По оценке Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в октябре составила 45 541 рублей, что на 7,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Реальные располагаемые денежные доходы населения за период с начала 2019 года выросли на 0,2% в годовом выражении.
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Средняя начисленная зарплата в России выросла на 7,2 процента

Российская газетавчера в 09:04

Росстат после слов Путина отчитался о росте реальных доходов россиян

РБКвчера в 11:24

Росстат обнаружил рост заработной платы россиян

Ридусвчера в 09:17

Росстат отчитался о росте реальных зарплат в РФ

Росбалтвчера в 09:09

В Оренбуржье замахнулись на среднемесячную зарплату в 41,7 тыс. рублей

REGNUM04:00

Реальная зарплата в сентябре выросла на 3,1% в годовом выражении

ТАССвчера в 08:58

Темпы роста реальных зарплат в России увеличились на треть

ПРАЙМвчера в 08:07
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Политика

ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Газета.Ru 03:43
Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Общество

В городах России возникли очереди за справками для водителей

2. Очереди за справками старого образца образовались сразу в нескольких городах Изменения в правилах вызвали ажиотаж, автомобилисты стремятся успеть получить справку по прежней цене.
Lenta.ru вчера в 08:04
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
РИА Новости 05:15
Политика

Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17

«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Известия 05:26
Кино

Раскрыт секрет постельной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст»

Продюсер короткометражек «Сашенька» и «Бумеранг» Ольга Леснова в недавнем интервью рассказала о том, как снимались кадры постельной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст».
Вечерний курьер 05:15
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
ГТРК Пенза 04:51
Технологии

Китай протестировал новую технологию подмены данных GPS

По версии журнала MIT Technology Review, Китай протестировал новую технологию спуфинга GPS, которая усложнит обнаружение кораблей из Поднебесной.
Актуальные Новости вчера в 22:00
Происшествия

В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента

Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:28
Футбол

Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Спорт-Экспресс 04:45
Шоу-бизнес

Кристина Асмус и Гарик Харламов побывали на первом утреннике дочери

Фото с праздника Кристина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Первый утренник @a_kharlamova_☺️, — подписала снимок актриса.
Летидор 01:52
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на информацию о планах Чернышева развестись в скором времени.
Evo-rus.com 03:49
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов назвал Макгрегора идиотом

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз оценил перспективы своего второго боя против ирландца Конора Макгрегора, заявив, что тот должен заслужить право на поединок, и назвав оппонента идиотом.
Газета.Ru 04:04
Политика

Зеленский перечислил составляющие «украинской ДНК»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составляющих «ДНК украинцев».
Известия 05:18
Теннис

Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Мужская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2019 года в Мадриде.
RT на русском 01:24
Экономика

ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет

Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Парламентская газета 04:18
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:15
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости вчера в 07:08
Наука

Шумовое загрязнение названо угрозой экологии

Популярная механика вчера в 08:34
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
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Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован

Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
REGNUM 01:35
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Происшествия

Троллейбус насмерть сбил скейтбордистку на переходе в Петербурге

Вести.Ru 02:53
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
Известия вчера в 17:47
Происшествия

Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.
РБК 04:35
Космос

Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
Здоровье

Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза

В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
РЕН ТВ вчера в 22:40
Экономика

По выдаче автокредитов в России лидирует Москва

В России за январь-октябрь 2019 года банки выдали автокредитов 598,5 млрд руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это 18,4% больше, чем за 10 месяцев 2018 года — 505,5 млрд руб. Лидером по объему выданных автокредитов за 10 месяцев в регионах России стала Москва (68,34 млрд руб.).
REGNUM 03:41
Общество

ГИБДД сможет без суда лишать водительских прав

Если на медицинском осмотре у гражданина будут обнаружены противопоказания к управлению автомобилем, а затем диагноз будет подтвержден, то медсправка для ГИБДД будет аннулирована, а затем автоматически будут аннулированы водительские права.
Planet Today 01:50
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