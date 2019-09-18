Общество

RT на русскомRT на русскомУровень безработицы в России достиг исторического минимума

Росстат сообщил о снижении в августе уровня безработицы в России до 4,3%. По информации РИА Новости, данный показатель является историческим минимумом в стране.
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Уровень безработицы в России достиг исторического минимума

RT на русском10:18

Росстат заявил о снижении безработицы до нового исторического минимума

ФАН09:47

РАНХиГС: уровень безработицы снизился на фоне общего сокращения численности рабочей силы

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Безработица в РФ обновила исторический минимум в результате сезонного снижения в августе

Интерфакс - Россия09:07

В России безработица в августе снизилась до нового исторического минимума

РИА Новости09:05

Уровень безработицы в РФ в августе снизился до 4,3%, обновив минимум за всю историю наблюдений

Финмаркет09:02

Безработица в России установила новый исторический минимум

Москва 2409:20
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Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.
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